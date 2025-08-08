Party in München: Mats Hummels überrascht seine Freundin auf Dachterrasse

Nicola Cavanis (26) strahlt wie die sanft glühende Abendsonne über München. Das international gefragte Model und Freundin von Mats Hummels hat einen neuen Job ergattert – und feiert diesen mit Freunden. Auch die AZ ist eingeladen.

International gefragtes Model – und jetzt auch das Gesicht von Fila in Kooperation mit dem Schuh-Riesen Deichmann. Nicola Cavanis (26) wurde bei einem exklusiven Rooftop-Fest als Kampagnengesicht vorgestellt und erhielt prominente Unterstützung – nicht nur von ihrem Lebensgefährten, dem bekannten Ex-Nationalspieler Mats Hummels (36).

Unter den VIP-Gästen: Anna Ermakova, Janin Ullmann und Paul Janke

Am Mittwochabend wurde im Münchner Werksviertel mit Blick über die Stadt gefeiert. Unter den VIPs: Model Anna Ermakova, begleitet von Mama Angela, die stets alle im Blick hatte, die sich ihrer Tochter näherten.

Auch Moderatorin Janin Ullmann sowie "Bachelor"-Liebling Paul Janke, der einen Cocktail-Workshop gab, reisten extra für Nicola Cavanis' Party nach München.

Sind zur Party für Nicola Cavanis (li.) gekommen: Anna Ermakova, Janin Ullmann und Paul Janke © Deichmann/Fabian Frühling

Der Star des Abends präsentierte sich souverän und modebewusst – Nicola Cavanis wurde als neue Botschafterin für die sportlich-urbanen Looks ausgewählt. Die gebürtige Münchnerin spricht bairisch und ist trotz vieler internationaler Job-Angebote immer hier geblieben.

München-Liebe: Freundin von Mats Hummels schwärmt von Heimatstadt und Familie

Der AZ sagt Nicola Cavanis: "Mir ist wichtig, nahe bei meiner Familie zu sein und nachdem ich durch meine Jobs sehr viel unterwegs bin, lege ich viel Wert darauf, meinen Wohnort auch in der Nähe zu haben. Deshalb war ein dauerhafter Wohnort im Ausland für mich in der Vergangenheit und in naher Zukunft keine Option. Ich fühle mich sehr wohl in München, es ist meine Heimat und wird für immer der Ort sein, den ich mit Heimat verbinde."

Sind seit Sommer 2024 ein Paar: Mats Hummels und Nicola Cavanis © imago/Michael Weber

Praktisch: Auch Mats Hummels ist wieder in München. Nach seinem Karriere-Aus als Kicker bei der AS Rom lebt der 36-Jährige wieder in der bayerischen Landeshauptstadt. Hier wohnen auch seine Eltern, Bruder Jonas und sein geliebter Sohn Ludwig. Hummels genießt die neu gewonnene, gemeinsame Zeit mit seinem Buben sehr. Mit Exfrau Cathy Hummels einigte er sich kürzlich auf das sogenannte Wechselmodell in der Erziehung. Der Siebenjährige wohnt nun abwechselnd bei Mutter und Vater.

Nicola Cavanis erfährt liebevolle Unterstützung durch Mats Hummels

Natürlich unterstützt der einstige Star-Kicker auch seine Nicola und ist mächtig stolz. Kurz vor Ende der Party tauchte Mats Hummels gutgelaunt und für viele Gäste doch noch überraschend auf. Der 36-Jährige begrüßte seine Partnerin herzlich – und steuerte dann zielsicher das Buffet auf der Dachterrasse an. Auf seinem Teller landeten gegrilltes Gemüse, Paprika-Feta-Soße und Baguette.

In München haben beide ihren gemeinsamen Lebensmittelpunkt gefunden. Nicola Cavanis und Mats Hummels harmonieren nicht nur privat, sondern ebenso auf dem Tennisplatz. "Tennis spiele ich in meiner Freizeit auch mal gerne", verrät Nicola der AZ. Und auch Mats wurde zuletzt wieder häufiger mit dem Schläger gesichtet.

Während die anderen Promis längst die Dachterrasse verlassen haben, genossen Nicola Cavanis und Mats Hummels ihr großes Glück beim Sonnenuntergang über München.