Über sein Privatleben möchte Martin Rütter in der Öffentlichkeit nicht im Detail sprechen. In einem Promi-Gespräch findet er jetzt aber liebevolle Worte für eine ganz besondere Dame.

Martin Rütter (56) hatte keine einfache Kindheit. Schon des Öfteren betonte der Hundeprofi, sein Vater und seine Mutter hätten ihre Elternrolle nicht erfüllt. Gewalt und wüste Schimpfereien standen an der Tagesordnung, wie die Abendzeitung berichtete. Doch auch in dieser schweren Zeit gab es einen Lichtblick. Auf eine Frau konnte sich Rütter immer verlassen, wie der 56-Jährige jetzt erzählt.

Martin Rütter spricht über Kindheit: "Die Person, die uns durchgebracht hat"

Von seiner Großmutter Erna schwärmt der Hundeprofi in höchsten Tönen: "Also meine Oma war die Person, die uns durchgebracht hat." Bei ihr seien Rütter und seine ältere Schwester Astrid untergekommen, wenn zu Hause die Fetzen flogen. Erna habe in einer separaten Wohnung gelebt. "Da sind wir dann immer hin. Das war unser Zufluchtsort", erzählt der TV-Star offen im Gespräch mit Hella von Sinnen. Die Komikerin merkt schnell, welch großen Wert seine Großmutter für Rütter hatte. "Das ist natürlich schön. Und da konnte man sich dann ausruhen. Und da bekam man Zuwendung, Liebe und soziale Kompetenz", stellt sie im Podcast " " fest.

Hundeprofi dankbar für Großmutter: "Ganz toughe und tolle Frau"

Erna war die Mutter von Martin Rütters Vater. "Das war wirklich eine ganz toughe und tolle Frau", betont der Hundetrainer. Seine Großmutter hatte es jedoch – wie er selbst – offenbar nicht immer einfach im Leben. "Meine Oma war ganz klar von der Kriegsgeneration. Sie hat ein Kind an einer Blutvergiftung verloren, also den großen Bruder meines Vaters, und sie hat die Kinder durch den Krieg geschleppt", so der 56-Jährige. "Sie war, glaube ich, wirklich die klügste und die tougheste Frau", schwärmt Rütter. "Die hatte keinerlei Bildung, aber die war trotzdem so schlau, so klug und so kompetent."

Martin Rütter spricht jetzt offen über seine Kindheit. © imago/Future Image

Rütter beschreibt seine Großmutter zudem als "typische Ruhrpott-Oma, wie man sie sich vorstellt". Bis heute sei ihr positiver Einfluss deutlich zu spüren: "Die hat uns wirklich so geprägt." Vor allem eine Weisheit von Erna scheint dem Neu-Münchner noch sehr präsent zu sein. "Sie hat, so lange ich denken kann, immer nur gesagt: 'Nicht quatschen, einfach machen.' Und die hat echt immer einfach gemacht."

Martin Rütter teilt Erinnerung: "Meine Oma ist mit Walkman in der Küche gestanden"

Martin Rütter habe Erna auch als sehr originellen Menschen in Erinnerung. "Die hat Sachen gemacht, die kann man sich nicht vorstellen", erzählt er belustigt. "Als ich so zwölf oder 13 Jahre alt war, kam der Walkman raus. Meine Oma ist dann mit Walkman in der Küche gestanden und schnitt die Zwiebeln." Rütter kann sich ein Lachen nicht verkneifen.

VIP-Hundetrainer lebt jetzt in München

Während die Kindheit des Hundeprofis nicht immer rosig war, ist er mit seinem heutigen Leben durchweg zufrieden. Der 56-Jährige ließ seine alte Heimat Köln hinter sich, um nach München zu ziehen. Eine erste Unterkunft hat er bereits gefunden. Doch für Rütter ist die Wohnungssuche damit noch nicht beendet.﻿