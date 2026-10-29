Martin Rütter findet Wohnung in München – muss aber Abstriche machen

Die Freude ist groß: Martin Rütter hat eine Bleibe in München gefunden. Den Erfolg verdankt der Hundeprofi einer Kollegin, wie er jetzt verrät. Warum die Wohnungssuche dennoch weitergeht ...

Bei der Wohnungssuche in München setzte Martin Rütter (56) auf die Hilfe der Öffentlichkeit. Der TV-Star ("Der Hundeprofi", Vox) startete einen Online-Aufruf. Er wurde mit Wohnungsangeboten "bombardiert", wie der 56-Jährige im Interview mit der Abendzeitung verriet. Doch der Aufruf stellte sich als die richtige Entscheidung heraus. Rütter wurde fündig – allerdings nur vorerst.

Angebot von Kollegin: Martin Rütter hat Übergangswohnung in München

"Wir gehen jetzt übergangsweise in eine möblierte Wohnung, die echt zauberhaft ist", erzählt der Hundeprofi im Gespräch mit seiner guten Freundin Katharina Adick. Die Bleibe sehe er jedoch nicht als finales Domizil. "Ich suche immer noch", betont er im Podcast " ". Für ein erstes Ankommen in München sei die Wohnung dennoch optimal. Das vorübergehende Zuhause habe Rütter einer Kollegin zu verdanken. Sie habe ihn nach seinem Online-Aufruf kontaktiert. "Eine Hundetrainerin aus München [...], die hat gesagt: 'Hey, pass auf, die Wohnung ist viel kleiner, als du dir gewünscht hast. Und sie ist auch nicht in dem Ort, den du dir gewünscht hast. Aber sie ist wirklich saugut und der Stadtteil ist wirklich cool.' Und da habe ich mir gedacht: 'Gucke ich mir das mal an.'"

Wohnungssuche geht weiter: Martin Rütter verrät Ansprüche

Das Angebot seiner Kollegin konnte Rütter offenbar überzeugen. "Echt superschön und wir haben jetzt erst mal für sechs Monate diese Wohnung gemietet. Und wir haben dadurch jetzt so ein bisschen Luft gewonnen." Bei der weiteren Suche nach der optimalen Bleibe hat der Hundeprofi jedenfalls genaue Vorstellungen. Die Münchner Unterkunft soll sich in der "Innenstadt, Lehel und Umgebung" befinden, erklärte er in der Abendzeitung. Zudem soll sie 100 bis 150 Quadratmeter groß sein und über einen Balkon verfügen.

Martin Rütter hofft, schon bald seine Traumbleibe in München zu finden. © imago/Harry Koerber

Hundeprofi ganz dankbar: "Was für eine nette Frau"

Obwohl die Übergangswohnung diese Kriterien nicht erfüllen kann, ist Rütter mit der aktuellen Unterkunft zufrieden. Seiner Kollegin und Wohnungsvermittlerin ist er zudem sehr dankbar. "Was für eine nette Frau", schwärmt er im Podcast. "Ihr Mann ist Architekt. Er hat die Wohnung umgebaut. Ein supernettes Pärchen, also ganz coole Leute. Die haben da mit ihren Kindern gewohnt. Aber weil die zwei Kinder haben, sind die weiter raus ins Grüne und haben sich bisschen vergrößert", erzählt der Hundeprofi weiter.

Erneuter Aufruf von Martin Rütter: "Haidhausen, Lehel, Maxvorstadt und Umgebung"

Ob Martin Rütter bald schon sein Traumdomizil finden wird? Erneut hofft er auf die Hilfe der Öffentlichkeit. "Ich will hier jetzt noch mal einen Aufruf machen", gibt der Hundetrainer bekannt. "Also ich suche in München: Haidhausen, Lehel, Maxvorstadt und Umgebung. Alles da, so sehr zentral, zur Miete, mit Balkon, gern Altbau, gern hohe Decken." Gewohnt humorvoll merkt Rütter noch an: "Ich wollte gerade auch sagen: 'Bitte bezahlbar', aber das ist in München ja ausgeschlossen."