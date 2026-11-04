Kurz vor München-Umzug: Martin Rütter lästert über Thomas Gottschalk

Martin Rütter plant einen Umzug nach München. Der Hundeexperte hat nach längerer Suche eine passende Wohnung gefunden. In der Abendzeitung spricht er nun über seinen kommenden Bühnen-Abschied – und verteilt dabei eine Spitze gegen Thomas Gottschalk.

München war schon immer ein Promi-Magnet – und ist es auch heute noch. Stars wie Elyas M'Barek, Cathy Hummels, Veronica Ferres und Thomas Gottschalk haben sich hier ihr Zuhause geschaffen. Mit Martin Rütter als baldigem Neu-Münchner steigt die VIP-Rate weiter an. Wie der Hundeprofi über seinen Umzug, seinen Abschied von den großen Bühnen und Thomas Gottschalk denkt – der Abendzeitung hat er es verraten.

Martin Rütter über Bühnen-Aus: "Bin total mürbe"

Eine geeignete Bleibe in München zu finden, ist auch für Martin Rütter nicht einfach. Nachdem er einen öffentlichen Aufruf in den sozialen Medien gestartet hatte, wurde er mit Angeboten "bombardiert". Bislang war noch nicht das Passende dabei, weshalb er vorübergehend in eine möblierte Wohnung zieht. Warum er unbedingt in der bayerischen Hauptstadt wohnen will? "Die Lebensqualität ist hier schon extrem hoch", sagt er im Interview mit der Abendzeitung.

Mit seinem Umzug in die Isarmetropole beginnt für Martin Rütter ein neuer Lebensabschnitt. Auch beruflich will sich der Hundeprofi verändern und hat daher seinen Abschied von der Bühne angekündigt. Im April 2028 wird er zum letzten Mal als Entertainer vor großem Publikum auftreten. "Ich mache das jetzt seit 25 Jahren, und ich bin total mürbe vom Hotelleben", verrät er dazu. Der Hauptgrund für sein Bühnen-Aus ist aber ein anderer: "Ich will mich anderen Projekten widmen. Es macht ja immer noch Spaß, ich habe keine Unlust. Aber es ist doch Luxus, an einer Stelle sagen zu können: Ich höre auf, auch wenn die meisten sagen werden: Schade."

Thomas Gottschalk ist für den Hundeprofi ein "mahnendes Beispiel"

Martin Rütter will nicht den richtigen Zeitpunkt für einen Abschied versäumen und noch auf der Bühne stehen, wenn das Publikum längst weitergezogen ist. "Es gibt genug mahnende Beispiele für Leute, die den Absprung verpasst haben." Dabei fällt dem Tierexperten direkt ein Promi ein, der seiner Meinung nach zu lange an der eigenen Popularität gehangen hat: "Gottschalk ist für mich so ein Thema." Der Entertainer hatte sich erst im Dezember 2025 im Alter von 75 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Zuvor sorgte Thomas Gottschalk mit fragwürdigen Aussagen immer wieder für Kritik und viele Zuschauer riefen dazu auf, dass er sich zur Ruhe setzen solle. Diesen Moment will Martin Rütter offenbar verhindern und geht, wenn es gerade am schönsten ist.

Stichelei gegen Ex-FC-Bayern-Profi: "Lässt sich schwindelig spielen"

Ein weiterer Promi, der Rütter zufolge zu lange an seiner Karriere festgehalten hat, ist Ex-FC-Bayern-Star Lothar Matthäus. "Einst ein super Fußballer, der sich mit 38 von jungen Kerlen schwindlig spielen lässt", sagt der Hundeprofi zur Abendzeitung. Der Weltmeister von 1990 hatte seine Laufbahn als Profi-Fußballer im Jahr 2000 beendet, nachdem er mit der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft bereits in der Vorrunde rausgeflogen war. Für Martin Rütter wäre solch ein Festhalten an alten Zeiten keine Option: "Ich habe schon oft Projekte beerdigt, die noch richtig gut liefen. Jetzt will ich in jede Stadt mit dem Gefühl gehen: Danke, das war's. Das ist ein schönes Gefühl."

Lothar Matthäus im Jahr 2000 bei seinem letzten Einsatz als Nationalspieler. © imago/Allstar

Das Publikum muss aber nicht komplett auf den 56-Jährigen verzichten. Im Fernsehen will er weiterhin in Erscheinung treten – wenn auch nicht mehr so häufig wie früher. "Bis vor vier Jahren hatte ich 100 Drehtage im Jahr, dazu 90 Tourtage. Das war mein Leben. Inzwischen bin ich bei 30 bis 50 Drehtagen." Tiere sind und bleiben aber die Leidenschaft von Martin Rütter, wie er im Interview mit der Abendzeitung betont: "Außerdem habe ich letztes Jahr einen Tierschutzverein gegründet, der viel mehr Arbeit frisst, als ich geahnt habe. Der Gedanke, nicht mehr in vorderster Front zu stehen, gefällt mir sehr." Scheint so, als habe der Hundeprofi genau die richtige Entscheidung getroffen.