Marc Terenzi und Verena Kerth: Er will der Dschungelcamp-Kandidatin einen Antrag machen

Marc Terenzi und Verena Kerth sind bereits seit einigen Monaten ein Paar und zeigen sich gerne verliebt in der Öffentlichkeit. In einer Folge des Dschungelcamps hat die Radiomoderatorin nun verraten, dass sie den Sänger gerne heiraten würde – da trifft es sich gut, dass der ihr einen Antrag machen will.

20. Januar 2023 - 13:07 Uhr | AZ

Läuten bei Marc Terenzi und Dschungelcamp-Kandidatin Verena Kerth bald die Hochzeitsglocken? © IMAGO/Matthias Wehnert (www.imago-images.de)