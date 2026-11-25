Manuel Neuer genoss im vergangenen Jahr die Adventszeit mit Ehefrau Anika und Sohn Luca. Der Bayern-Spieler schwärmte vom Familien-Glück und den leuchtenden Augen seines Kindes. Doch inzwischen dürfte von dieser Idylle nichts mehr geblieben sein.

Es wurde viel über ein angebliches Liebes-Aus zwischen Manuel und Anika Neuer kurz nach der Geburt des zweiten Kindes getuschelt. Eine offizielle Bestätigung zur Trennung nach drei Jahren Ehe gibt es bislang nicht. Vor wenigen Tagen hat man den aktuell verletzten Bayern-Torwart mit einer Physiotherapeutin in Brasilien gesichtet. 23 Jahre soll die junge Frau alt sein. Liegt Neuers Familien-Glück wirklich komplett in Scherben? Noch im vergangenen Advent schwärmte der 40-Jährige von der staden Zeit mit Ehefrau Anika und Sohn Luca.

Manuel Neuer über Weihnachten und Familie: "Luca gefallen die Lichter"

Doch wie besinnlich wird heuer die Weihnachtszeit bei Manuel Neuer? Im Dezember 2025 machte der FC-Bayern-Star im Talk-Format " " deutlich, wie viel ihm die Festtage bedeuten. Die Weihnachtsstimmung habe ihn voll gepackt, beteuerte er damals. "Ich bin schon ein Familientyp, auf jeden Fall."

Seine Frau Anika, die er im Sommer 2025 kirchlich heiratete, und sein zweijähriger Bub Luca waren Hauptbestandteil des weihnachtlichen Familienglücks. Der zweite Sohn von Manuel und Anika Neuer kam im Spätsommer 2026 zur Welt.

"Es gibt schon das eine oder andere Ritual", erklärte der Fußballer in Bezug auf die Festtage mit der Familie. Ein besonderer Ausflug mit seinen Liebsten brachte ihn vor einem Jahr ins Schwärmen: "Wir waren auf dem Adventsmarkt, so heißt das bei uns am Tegernsee, und dann mit dem Kleinen ein bisschen darüber schlendern, mit dem Kinderwagen. Das war ganz nett."

Anika und Manuel Neuer bei einem Handballspiel im Dezember 2022. © imago/Zink

Manuel Neuer bemerkte dabei auch, wie sein Sohn den Weihnachtszauber bereits wahrnehmen konnte. Der Bayern-Star über die leuchtenden Augen seines Buben: "Dem gefallen natürlich die Lichter überall. Ja, das hat Spaß gemacht."

Weihnachten bei den Neuers: Das kommt auf den Tisch

Während zu Hause bei den Neuers auch Traditionen ihren Platz haben, sei die Familie beim Festtagsessen nicht allzu festgelegt. Im Dezember 2025 sagte Neuer: "Da wechseln wir durch, würde ich sagen. Früher gab es vielleicht auch mal etwas Einfacheres, wir haben jetzt auch mal Raclette gemacht. Also es gab auch schon Kartoffelsalat mit Würstchen oder so. Und dann gab es aber auch schon Ente oder eine Weihnachtsgans."

Wie wohl das diesjährige Weihnachtsfest bei den Neuers ausfallen wird? Können Familien-Traditionen mit den beiden gemeinsamen Kindern heuer gelebt werden?

Manuel Neuer mit unbekannter Frau gesichtet

Vor wenigen Tagen machten Fotos von Manuel Neuer mit einer unbekannten Frau die Runde. Auf der Plattform X ist ein Clip des Kickers viral gegangen, der ihn mit der jungen Frau in einem brasilianischen McDonald's zeigen soll. Ein weiteres Video soll zeigen, wie die beiden gemeinsam auf einem Moped sitzen.