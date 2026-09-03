Die FC-Bayern-Familie freut sich über einen kleinen Neuzugang: Kapitän Manuel Neuer und seine Ehefrau Anika sind laut eines Medienberichts zum zweiten Mal Eltern geworden.

Tolle Neuigkeiten aus dem Hause Neuer! Bayern-Kapitän Manuel und seine Ehefrau Anika sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Einem Bericht der "Bild" zufolge kam der kleine Bub vor einigen Tagen zur Welt. Offiziell bestätigt hat das Paar die Nachricht über ihr Baby-Glück bislang noch nicht.

Bereits im Mai hatte Neuer öffentlich gemacht, dass er und seine Frau Anika ihr zweites Kind erwarten. Nach dem Bundesliga-Eröffnungsspiel des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart (5:1) deutete Neuer im Interview bei Sat.1 indirekt an, dass der Nachwuchs schon das Licht der Welt erblickt haben könnte.

Neuer auf Sat.1-Nachfrage: "Ich rede nicht gerne über mein Privatleben"

Moderator Matthias Opdenhövel hatte den Weltmeister von 2014 mit Blick auf den erwarteten Neuankömmling gefragt, ob es neben den sportlichen Ereignissen noch einen weiteren Anlass zum Gratulieren gebe. Neuer bejahte dies und bestätigte, dass es Grund zur Freude gebe. Auf direkte Nachfrage wollte er allerdings nicht näher ins Detail gehen. "Ich rede nicht gerne über mein Privatleben", sagte Neuer bloß und erklärte, den Rest müsse man sich jetzt denken.

Für den 40-Jährigen und seine 26 Jahre alte Ehefrau ist es das zweite Kind. Sohn Luca war bereits im März 2024 auf die Welt gekommen. Neuer und seine Lebensgefährtin, die selbst erfolgreiche Zweitliga-Handballspielerin ist (ESV 1927 Regensburg) und zusätzlich als Pilates-Lehrerin arbeitet, gaben sich 2023 standesamtlich das Jawort und feierten 2025 eine große Traum-Hochzeit in Italien. Nun schwebt das Paar also zum zweiten Mal im Baby-Glück!