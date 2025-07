Neue Bilder der Hochzeit von Anika und Manuel Neuer: Was nach dem Kuss passierte

Am vergangenen Wochenende gaben sich Manuel Neuer und seine Frau Anika kirchlich das Jawort. Die anschließende Feier mit auserwählten Gästen wurde zum Sommermärchen der Neuers. Jetzt tauchen private Bilder vom Anschneiden der Torte auf. Wer hat die Hand oben?

Manuel und Anika Neuer gehen seit 2020 gemeinsam durchs Leben. Drei Jahre später folgte die standesamtliche Hochzeit am Tegernsee – am vergangenen Wochenende gab sich das Paar auch kirchlich das Jawort. Schloss Freudenstein in Eppan und das nahe gelegene Gut Kaltenburg am Kalterer See boten eine traumhafte Kulisse für eine ebenso traumhafte Hochzeit. Bilder zeigt nun einen rührenden Party-Moment zwischen Manuel und Anika Neuer.

Hochzeit von Manuel Neuer: Bilder zeigt Feierlichkeiten

In dem Clip schneiden der FC-Bayern-Torwart und seine Ehefrau die Hochzeitstorte an. Manuel Neuer hat seine Hand behutsam über die von Anika gelegt. Vorsichtig üben sie Druck auf das Messer aus. Ein Strahlen in den Gesichtern der frisch Vermählten ist dabei zu erkennen. Im Hintergrund sprühen Funken eines Party-Feuerwerks.

Hochzeitsfeier: Sprühende Funken und strahlende Gesichter

Manuel Neuer trug für die Hochzeit einen zum Anzug gehörigen Blazer. Im Video, welches von einem Fan-Account auf Instagram veröffentlicht wurde, hat er das Jackett jedoch abgelegt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die Feierlichkeiten samt Tanz trieben Manuel Neuer womöglich Schweißperlen auf die Stirn. Anika glänzt im klassisch weißen Hochzeitskleid, das in klassischer A-Linie verläuft. Die blonden Haare trägt sie gelockt und im Seitenscheitel. "Nie genug von diesem schönen Tag. Sie wirken so glücklich", lauten die Worte in einem zum Video gehörigen Text.

Manuel und Anika Neuer: Großes Gebot bei Hochzeitsfeier

Zur Hochzeit der Neuers kamen rund 150 Gäste. Darunter waren nur Familienmitglieder, Freunde und ganz enge Weggefährten des Brautpaares. Wie die AZ berichtete, war Manuel und Anika Neuer wichtig, dass absolute Privatsphäre gewährleistet sei. Servicekräfte mussten ihre Smartphones direkt am Eingang von Schloss Freudenstein und Gut Kaltenburg abgeben. Es sollte sichergestellt werden, dass keine unerwünschten Leaks entstehen und Angestellte heimlich Fotos machen.

Wow-Brautkleid von Anika Neuer und ein romantischer Kuss mit Feuerwerk. © Instagram/luise.lmn,franzipeter98

Am Freitagabend ging es für das Hochzeitspaar und die Gäste zuerst ins Gut Kaltenburg. Hier fand die Pre-Party statt. Am Tag darauf folgte die Trauung im Innenhof von Schloss Freudenstein. Die Neuers feierten im Zeichen der Liebe – ein Wochenende, dass das Paar und die Gäste sicherlich schön in Erinnerung behalten.