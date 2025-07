Anonymer Brief für Nachbarn: Was Manuel Neuer vor der Hochzeit heimlich verschickte

Manuel Neuer hat seine Frau Anika zum zweiten Mal geheiratet – diesmal ganz feierlich und kirchlich, eingebettet in ein glamouröses Hochzeitswochenende in Südtirol. Und obwohl Diskretion oberstes Gebot war, sickerten dennoch einige Details durch: von einem strikten Handyverbot über einen höflichen Nachbarschaftsbrief bis hin zum privaten Schwimmsteg am See.

Anika und Manuel Neuer gaben sich am Wochenende in Südtirol das Jawort. Nur Familie und die engsten Freunde waren geladen.

Die Neuers, die sich 2023 am Tegernsee bereits standesamtlich das Jawort gaben, verwandelten am Wochenende Schloss Freudenstein in Eppan und das nahe gelegene Gut Kaltenburg am Kalterer See in Kulissen eines regelrechten Sommermärchens. Geladen waren rund 150 Gäste. Ausschließlich Familienmitglieder, Freunde und ganz enge Weggefährten wurden für die Hochzeit in Weiß von Anika (25) und Manuel Neuer (39) ausgewählt.

Anika und Manuel Neuer: Personal muss Handy abgeben

Wer als Servicekraft oder Helfer mitwirken durfte, musste sein Smartphone gleich am Eingang der Locations abgeben. Das war nach AZ-Informationen dem Brautpaar ganz wichtig. Man wollte absolute Privatsphäre, keine unerwünschten Leaks und somit keine heimlichen Fotos durch Angestellte. Und das Konzept ging auf: Nur wenige Instagram-Fotos tauchten auf – ausschließlich Schnappschüsse von Freunden des Promi-Paares.

Brautpaar inkognito – und ein höflicher Brief vor der Hochzeit

Auch die Planungen selbst liefen unter strengem Verschluss. Um Gerüchten vorzubeugen, traten Manuel und Anika intern unter den Decknamen "Anton" und "Lisa" auf. Das Schloss Freudenstein wollte so die Privatsphäre des Promipaares gewährleisten.

Unter den Gästen: Neuers FCB-Kollege Konrad Laimer mit Ehefrau Ines-Sarah © Instagram/inessarahmsdrn

Brief erreicht Nachbarn: Was Manuel Neuer vor der Hochzeit heimlich verschickte

Die Neuers ließen offenbar auch Briefe an Nachbarn verteilen. Die italienische "Tageszeitung" berichtet, dass Anwohner über das freudige Event informiert worden seien. Anonym baten Anika und Manuel Neuer im Voraus der Hochzeit um Verständnis, dass in der Nacht auf Sonntag laute Musik gespielt werde – verbunden mit einer charmanten Entschuldigung.

Elektrolyte gegen Kater: Neuers Gäste sollen zur Trauung fit sein

Der Auftakt des Hochzeitswochenendes fand am Freitagabend im romantischen Gut Kaltenburg statt. Für die Pre-Party lautete der Dresscode: Black & White. Unter Lichterketten und zwischen Weinreben wurde gelacht, getrunken und schon in heller Vorfreude auf das Brautpaar angestoßen. Die AZ weiß: Das Platzgeschenk, ein Hangover-Sackerl mit zwei Elektrolyte-Päckchen, wurde von den Gästen gern mitgenommen.

Unternehmerin Sophia Schneiderhan in einem aufregenden Traum in Rot. Sie ist eine enge Freundin von Anika Neuer und die Lebensgefährtin von Michael Ballack © Instagram/sophia.schneiderhan

Am Samstag folgte die Trauung im Innenhof von Schloss Freudenstein. Anika Neuer zeigte sich dann erstmals in ihrem stilvollen Brautkleid. Eine Korsage betonte die schlanke Silhouette der 25-Jährigen, während der Rock in klassischer A-Linie verlief. Anschließend wurde in der Orangerie diniert und später ausgelassen weitergefeiert. Für das Menü verantwortlich: Südtirols Spitzenkoch Oskar Geier, der die Gäste mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnte.

Braut Anika Neuer samt Freundinnen im Innenhof des Schlosses. Am Abend gab es vor dem Party-Feierwerk einen Kuss für Manuel Neuer © Instagram/luise.lmn,franzipeter98

Manuel Neuer am Montiggler See gesichtet

Abseits des Trubels nutzte Manuel Neuer die Tage vor seiner Hochzeit offenbar für kleine Auszeiten – und zog regelmäßig seine Bahnen im nahegelegenen Montiggler See. Das berichten mehrere Augenzeugen der italienischen "Tageszeitung". Das Seehotel Sparer gewährte Manuel Neuer Zugang zum privaten Steg.