Hochzeit von Manuel Neuer: Wow-Brautkleid von Ehefrau Anika und romantischer Kuss vor Feuerwerk

Manuel Neuer und seine Ehefrau Anika haben kirchlich geheiratet. In Südtirol gab der Kapitän des FC Bayern seiner Lebensliebe am Wochenende das kirchliche Jawort. Bekocht wurde das Brautpaar und seine 150 Gäste von einem Spitzenkoch. Kurios und einfallsreich: wer zu tief ins Glas schaute, konnte sich aus dem Hangover-Kit ("Kater-Sackerl") bedienen, um am Hochzeitsmorgen fit zu sein.

22. Juli 2025 - 08:23 Uhr