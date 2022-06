Lustige Aktion: Daniela Katzenberger lässt Grube für Silikonbrüste graben

Mit einer üppigen Oberweite lässt es sich nur schwer auf dem Bauch liegen – das weiß Daniela Katzenberger aus eigener Erfahrung. Damit sie trotzdem beim Strandausflug entspannen kann, leistet Ehemann Lucas Cordalis Hilfe und gräbt los.

Daniela Katzenberger hat über die Jahre viel Geld in ihre Brüste investiert. Doch mit ihrer großen Oberweite hat sie in gewissen Situationen Probleme, etwa wenn sie auf dem Bauch liegen will. Wie sie es trotzdem schafft, zeigt sie gewohnt selbstironisch auf Instagram.

Busen-Grube für Daniela Katzenberger

"Team Bauchschläfer", schreibt sie zu einem Foto. Darauf zu sehen ist die TV-Kultblondine am Strand, vor ihr zwei tiefe Gruben für ihre Silikonbrüste. Damit kann sie sich offenbar ohne Probleme die Sonne auch mal auf den Rücken scheinen lassen.

In ihrem Beitrag dankt Daniela Katzenberger auch ihrem Ehemann Lucas Cordalis. Wie in einem Video zu sehen ist, hat sich der 54-Jährige beim Ausheben der Sandgruben mächtig ins Zeug gelegt. Im Hintergrund ist das Gelächter der Katze deutlich zu hören, die sich über die Aktion amüsiert.

Promis lachen über Aktion von Daniela Katzenberger

Auch zahlreiche Promi-Freunde lachen über die ungewöhnliche Methode, am Strand zu liegen. "Mega… na, bei mir müsstest du nur wenige Zentimeter Sand abtragen", schreibt Schauspielerin Tanja Szewczenko augenzwinkernd in den Kommentaren. Auch Moderatorin Karen Heinrichs, Dschungelkönig Prince Damien und Ex-Playmate Gitta Saxx posten lachende Smileys zu dem Busen-Gruben-Foto.