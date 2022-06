Promi-Party beim Schönheits-Doc: Werner Mang lässt die Kunden tanzen

Wenn Prof. Dr. Werner Mang ruft, folgen viele Promi-Damen. Doch dieses Mal hat der Schönheitschirurg Männer an den Bodensee geladen.

Hier etwas Botox, dort ein kleiner Filler und dazu noch ein Faden-Lifting: Eingriffe für ein jüngeres Aussehen sind in der Glitzerwelt der Reichen und Schönen längst kein Tabu mehr. Immer mehr Promi-Damen sprechen offen über Besuche beim Beauty-Doc. Doch Männer sind da bislang noch nicht ganz so offen. Das will Prof. Dr. Werner Mang ändern.

Nino de Angelo bekommt von Werner Mang ein Gold-Lifting

Im Rahmen der Internationalen Gesellschaft für ästhetische Medizin hat der Promi-Chirurg zum Gala-Abend ins Hotel Bad Schachen geladen. Mit dabei waren VIPs aus Film, Fernsehen und Musik. Und auch viele der männlichen Gäste haben sich bereits fürs Aussehen unters Messer gelegt.

Mit dabei war unter anderem Nino de Angelo. Der Schlagersänger ließ sich vor Ort gleich einer "Morpheus8"-Behandlung, einem sogenannten Gold-Lifting, unterziehen. "Solche Eingriffe haben für mich auch was mit Selbstliebe zu tun", sagte er im Gespräch mit " ". "Ich war, was die Exzesse in meinem Leben angeht, nicht immer gut zu meinem Körper. Alkohol, Drogen und so weiter. Aber jetzt will ich mich wohl in meiner Haut fühlen. Das ist auch besser für meine Ausstrahlung auf der Bühne."

Welche Promi-Gäste mit Werner Mang am Bodensee feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.