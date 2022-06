Appell als Promi-Dragqueen: Ex-Fußballprofi David Odonkor fordert bei "Viva la Diva" Toleranz

Mit "Viva la Diva" ist RTL am Montag eine absolute Überraschung gelungen. Promi-Männer warfen sich in Kostüme von Dragqueens und rockten die Bühne. Ex-Fußballer David Odonkor rührte mit einer wichtigen Botschaft an den männerdominierten Profisport.

21. Juni 2022 - 13:55 Uhr | Sven Geißelhardt

Welcher ehemalige Profifußballer hat sich für "Viva la Diva" als Dragqueen Lil Sista verkleidet? © RTL / Markus Hertrich