Ausraster von Katja Burkard: RTL-Moderatorin schimpft gegen Deutsche Bahn

Katja Burkard hat ihren Gefühlen freien Lauf gelassen und hat wegen drastischen Verspätungen gegen die Deutsche Bahn gewütet. Gegenüber Arbeitgeber RTL erklärt sie jetzt ihre Tirade.

Wer kennt das nicht: Man will dringend wohin, doch die Deutsche Bahn spielt einfach nicht mit. Das kann einem ordentlich die Laune verderben. RTL-Moderatorin Katja Burkard hat nach einer Verspätung öffentlich gegen die Bahn gewettert. Hunderttausende Fans bekamen dies auf Instagram mit. Was ist passiert?

Katja Burkard wütend auf die Bahn: "Wie ein Unternehmen so beschissen sein kann"

Am Donnerstag (16. Juni) wollte die 57-Jährige von Köln nach Baden-Baden düsen. Doch Komplikationen erschwerten ihre Hin- und Rückreise. Insgesamt kam es zu einer Verspätung von fünf Stunden. Dafür findet Katja Burkard auf Instagram deutliche Worte: "Bahnfahren - man ist einfach fassungslos. [...] Ich verstehe das einfach nicht, wie ein Unternehmen so beschissen sein kann!"

RTL-Moderatorin erklärt Instagram-Ausraster

Gegenüber mildert sie ihre Meinung im Nachhinein etwas ab und erklärt: "Sch…. sagt man nicht! Aber wenn man an zwei Tagen fünf Stunden verliert und zwei Wochenenden davor 200 Euro Taxi zahlen muss, weil die Bahn zum Flughafen ausfällt, dann ist auch mal Schluss mit lustig!"

Katja Burkard betont jedoch, dass die Bahnmitarbeiter in den Zügen nichts für die Verspätungen könnten, man sei zu ihr stets "nett und hilfsbereit" gewesen. Trotzdem ärgere sie sich nach wie vor über das Unternehmen. "Auf die Bahn ist kein Verlass! Wenn man diesen Eindruck von einem Unternehmen hat, dann läuft da was falsch! Und dann sollte man sich dringend was einfallen lassen."