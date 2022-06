Twitter-Watschn für Andrea Berg: "Fernsehgarten"-Zuschauer verspotten ihr Outfit

Im "ZDF-Fernsehgarten" ist Andrea Berg ein gern gesehener Gast. Doch in der aktuellen Folge kassiert sie von Zuschauern via Twitter fiese Kommentare für ihre Aufmachung.

Wenn Andrea Kiewel am Sonntag die Zuschauer zum "ZDF-Fernsehgarten" begrüßt, lassen hämische Kommentare auf Twitter nicht lange auf sich warten. Doch dieses Mal wird nicht die Moderatorin zum Ziel von Spott und Hohn. Schlagersängerin Andrea Berg wird für ihr jugendliches Outfit abgewatscht.

Im Fernsehgarten: Hämische Twitter-Kommentare für Andrea Berg

Die 56-Jährige tritt am 19. Juni gleich mehrmals in verschiedenen Outfits in der Show auf. Beim ersten Song präsentiert sie sich in einem orangefarbenen Sommerkleid. Kurz danach zeigt sich Andrea Berg in zerrissenen Jeans-Hotpants und blauen Overknees-Stiefeln. Für einige Zuschauer ist das wohl etwas zu viel des Guten, wie Beiträge auf Twitter zeigen.

"Pretty Woman ist alt geworden", schreibt ein Kritiker über den Kleidungsstil der Schlagersängerin. Ein weiterer vergleicht ihr Netz-Oberteil mit der Verpackung von Orangen:

Andrea Berg und Tanja Lasch für "Fernsehgarten"-Outfits verspottet

Aber nicht nur Andrea Berg muss an diesem Sonntag im "ZDF-Fernsehgarten" ordentlich einstecken. Auch Sängerin Tanja Lasch wird aufgrund ihres Outfits zur Zielscheibe von spöttischen Kommentaren. Doch während einige Zuschauer das Kostüm ihrer Kollegin für zu jugendlich halten, wird sie dafür kritisiert, zu altbacken gekleidet zu sein. "Ich find's gut, dass die Sängerin an Nachhaltigkeit denkt und die Gardine vonne Omma verwertet", schreibt ein User dazu.

Die beiden Sängerinnen dürften die Beiträge wahrscheinlich nicht sonderlich ernst nehmen. Immerhin ist der "ZDF-Fernsehgarten" bei Kritikern auf Twitter so beliebt wie kaum eine andere Sendung und auch weitere Kollegen wurden bereits Opfer der bösen Kommentare. Nächste Woche sind die Vergleiche wieder vergessen und ein anderer Promi steht dann im Fokus.