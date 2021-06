Wird Lukas Podolski neuer Juror bei "Das Supertalent"?

Mit dieser Personalie würde RTL für eine Sensation sorgen: Lukas Podolski soll ein Angebot als Juror für "Das Supertalent" bekommen haben. Wird der Ex-Nationalspieler jetzt etwa TV-Star?

Mit frechen Sprüchen sorgte Lukas Podolski bereits während seiner Zeit als Nationalspieler für viele Lacher. Sein Redetalent könnte er jetzt auch im TV präsentieren. RTL soll ihm einen Job als Juror bei "Das Supertalent" angeboten haben.

Lukas Podolski bei "Das Supertalent"? Angebot von RTL soll vorliegen

Wie " " berichtet, will der Sender Lukas Podolski unbedingt für die Unterhaltungsshow gewinnen. Der 36-Jährige würde auch gut zu dem neuen familienfreundlichen Konzept von RTL passen. Könnte er tatsächlich hinter dem Jurypult Platz nehmen?

Lukas Podolski: Bislang weder Zu- noch Absage

Bislang soll Lukas Podolski weder zu- noch abgesagt haben, da er noch Angebote von Fußballvereinen in den USA und dem arabischen Raum habe. Sein letzter Verein Antalyaspor hat ihm am 3. Juni via Twitter gekündigt.

Öffentlich geäußert hat sich Lukas Podolski noch nicht. Auf Instagram zeigt er sich aktuell im Urlaub und postet Fotos von einem türkischen Strand.

Mit dieser TV-Legende könnte Lukas Podolski für "Das Supertalent" drehen

Sollte er tatsächlich für "Das Supertalent" vor die Kamera treten, könnte er dort auch auf Entertainment-Legende Hape Kerkeling treffen. Wie "Bild" weiter berichtet, wird auch der 56-Jährige als Juror für die Show gehandelt.

In der Show würde er allerdings nicht auf Moderator Daniel Hartwich treffen. Der 42-Jährige ist bei der neue Staffel der RTL-Show nicht mehr dabei.