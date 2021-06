Aus bei "Das Supertalent": Daniel Hartwich muss Show verlassen

Daniel Hartwich wird bei der kommenden Staffel der Entertainment-Show "Das Supertalent" nicht mehr dabei sein. Wie RTL bestätigt, wird neben der Jury auch der Moderator ersetzt.

Zwölf Jahre lang moderierte Daniel Hartwich die verrückten Darbietungen bei "Das Supertalent". Doch jetzt ist damit Schluss, denn in der neuen Staffel 2021 ist er nicht mehr dabei.

RTL bestätigt: Daniel Hartwich ist nicht mehr "Supertalent"-Moderator

RTL bestätigte gegenüber " ", dass Daniel Hartwich zukünftig nicht mehr für "Das Supertalent" vor der Kamera stehen wird. Nach Dieter Bohlen ist der Moderator bereits der zweite TV-Star, der das Format verlassen muss. RTL will die Show offenbar völlig überarbeiten und sich mit neuer Jury und Moderation dem Publikum neu präsentieren.

Ist auch Victoria Swarovski bei "Das Supertalent" raus?

Wie " " berichtet, muss demnach auch Victoria Swarokski, die 2020 als Co-Moderatorin aufgetreten war, ihren Platz bei "Das Supertalent" räumen. Offiziell bestätigt wurde das bislang aber noch nicht.

Daniel Hartwich gilt eigentlich als Moderations-Allzweckwaffe bei RTL. Er präsentiert unter anderem das Dschungelcamp, "Let`s Dance", "Let`s Dance Kids", "I Can See Your Voice" und "Big Performance". Ob sich Hartwich noch von weiteren Formaten verabschieden muss ist nicht bekannt.