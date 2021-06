Lothar Matthäus plaudert über Privatleben, Kinder und Rückkehr nach München

Die letzten Jahre ist Lothar Matthäus durch die Welt gereist und hat viel erlebt. Doch jetzt will der Ex-Fußballprofi München wieder zu seinem Zuhause machen. Wie tickt er eigentlich privat? Wollen auch seine Kinder eine sportliche Karriere anstreben?

Berlin

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat als Fußballprofi und -trainer die halbe Welt gesehen - nun ist München zum idealen Lebensmittelpunkt für den Familienvater geworden. "Ich war 20 Jahre weg, ich war in Belgrad, in Israel, in Amerika, kurz in Brasilien, in Salzburg, Wien. Und Budapest ist eine tolle Stadt", sagte der ehemalige Weltklasse-Fußballer im Juni 2021 in einem Gespräch mit dem "Zeitmagazin".

Lothar Matthäus lebt wieder in München

Zuletzt lebte der heutige Sky- und RTL-Experte mit seiner Familie in der ungarischen Hauptstadt. "Aber ich bin jetzt 60, ich habe vielleicht noch 25, 30 Prozent vor mir. Es war Zeit, nach Hause zu kommen. Ich habe hier meinen Job bei Sky, meine Tochter lebt hier, und ich fand es besser für meinen Sohn", meinte Matthäus, der zwischen 1980 bis 2000 insgesamt 150 Mal im DFB-Trikot auflief. In Italien krönte der Hausmeistersohn aus dem fränkischen Herzogenaurach mit dem WM-Titel 1990 seine außergewöhnliche Karriere.

Wie viele Kinder hat Lothar Matthäus

Sein Sohn habe sich bis vor einem Jahr noch gar nicht für Fußball interessiert, verriet Matthäus. "Mittlerweile kommt er vom iPad gar nicht mehr weg, weil er so viel Fußball schaut: "Papa, hast du Zeit? Gehen wir in die Tiefgarage und spielen Fußball? Gehen wir in den Englischen Garten und spielen Fußball?" Er ist in Unterföhring jetzt auch im Verein", sagte der stolze Vater, der zum fünften Mal verheiratet ist und vier Kinder hat.

Lothar Matthäus über Fußball: "Das ist meine Erfüllung"

Der ehemalige Dauerläufer im Mittelfeld hält sich auch heute noch fit. "Ich gehe fünfmal die Woche laufen, eine Dreiviertelstunde, hier in München oft im Englischen Garten, das reicht", erzählte er in dem Interview. Der Fußball fülle nach wie vor sein Leben aus und sei seine Leidenschaft: "Bei mir war es immer Liebe. Ich bin mit dem Fußball groß geworden. Gut zu spielen, ein Tor zu schießen, dieses Glücksgefühl zu erleben: Das ist meine Erfüllung."