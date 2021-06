Monika Gruber: Die Prosecco-Krügerl hoch!

Monika Gruber prostet sich ins Leben zurück- mit AZ-Karikaturist Dieter Hanitzsch. Prickelnde Hintergründe zum Prosecco-Treffen.

Kaum jemand ist dem Lockdown mit so viel Humor begegnet wie Monika Gruber. Wie muss es ihr da erst im Lockerungs-Dasein gehen? Freilich: blendend.

Genau so sah die Star-Kabarettistin auch aus, als sie sich mit AZ-Karikaturist Dieter Hanitzsch in den Südtiroler Stuben von Platzlhirsch Alfons Schuhbeck traf. Im lässigen Palmenkleid und mit Schleifchen-Sneakers machte sie eine Top-Figur. Das Must-have aber hielt die Moni, die ihre Systemunrelevanz nutzte, um ein Online-Lifestyle-Unternehmen aufzubauen ( ) in ihren Händen: Die "Prosecco Tussi". Äh, wie?

Stilvoll: die Moni. © Agentur Schneider-Press/Erwin Schneider

Monika Gruber designed Prosecco-Krug

Der Gruberin zufolge war die Corona-Lage "besäufniserregend" - nebenbei überlegte sie, warum Prosecco immer aus dem Glasl getrunken wird. Sie entdeckte den kleinen MUC, ein Mini-Krügerl à la Wiesn-Krug, von Natascha Fischer und Madeleine Heinrich, und kreierte ein Design. Der Krug schaut stylisch aus und hält den Prosecco länger kalt.

Dieter Hanitzsch lieferte die passend-kecke Karikatur für die Verpackung. Die Moni über ihren türkis-farbenen Krug: "Die Farbe ist der Hammer, erinnert mich ans Meer, an Sonne und die beschwingte Leichtigkeit des Seins." In diesem Sinne: die Krügerl hoch!