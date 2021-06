Liebes-Aus bei Sophia Thomalla: Hat Loris Karius schon eine Neue?

Sophia Thomalla und Loris Karius sind getrennt! Die Moderatorin bestätigte das Liebes-Aus gegenüber "Bild" – "wir sind getrennte Leute!"

Das kommt überraschend: Moderatorin Sophia Thomalla (31) und Fußballprofi Loris Karius (27) sind getrennt!

Sophia Thomalla löscht alle Pärchen-Fotos

Thomalla bestätigte das Liebes-Aus gegenüber " ": "Dazu gibt es nur eines zu sagen: Wir sind getrennte Leute! Er kann ab jetzt machen, was er möchte", wird die 31-Jährige zitiert. Mittlerweile hat Sophia Thomalla sogar alle gemeinsamen Fotos auf Instagram gelöscht!

Doch was ist der Grund für die Trennung? Karius soll mit einer anderen Frau geturtelt haben, der Torwart soll dem Bericht zufolge auf einer Yacht vor Mykonos mit der Unbekannten gesehen worden sein – und das sehr vertraut!

Besonders dreist: Auch Sophia Thomalla hält sich gerade in Griechenland auf, dreht dort als Moderatorin für die TV-Sendung "Are You The One?" Von Ende Mai bis Anfang Juni machten die beiden noch gemeinsam Urlaub auf Mykonos.

Zuletzt wohnten beide in Berlin, Karius war seit September 2020 an Bundesligist Union Berlin ausgeliehen. Doch zum Saisonende musste der Keeper wieder zurück nach Liverpool.

Loris Karius bestätigt Trennung auf Instagram

Auch Loris Karius hat die Trennung inzwischen bestätigt: "Gestern wurden Sophia und mir Fotos aus meinem Urlaub zugespielt, die mich mit einer anderen Frau zeigen. Es ist leider wahr, dass wir uns schon länger auseinandergelebt haben. Dass es nun so auseinandergeht, das tut mir leid und dafür möchte ich mich entschuldigen", schrieb er am Donnerstagabend in seiner Instagram-Story. Auch Karius hat alle Pärchen-Fotos gelöscht.