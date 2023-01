Lilly Becker kassiert für Urlaubsvideo fiesen Shitstorm – "furchtbar" und "armselig"

Den Jahreswechsel feierte Lilly Becker fröhlich in Dubai, doch das scheint einigen Fans nur wenig zu gefallen. Für ein Video bekommt sie jetzt fiese Kommentare – dabei hat eine andere Promi-Dame den Clip auf Instagram veröffentlicht.

Für Lilly Becker beginnt das Jahr 2023 erstmal mit einem saftigen Shitstorm. Die Ex des gefallenen Tennisstars Boris Becker wird auf Instagram derbe beschimpft – allerdings nicht auf ihrem eigenen Kanal, sondern über den Account von Cathy Hummels. Warum wird sie verbal attackiert?

Lilly Becker und Cathy Hummels verärgern Fans

Das niederländische Model hat Silvester mit ihrem neuen Freund in Dubai gefeiert und zeigte sich in ihrer Instagram-Story ganz verliebt. Zeitgleich urlaubte auch Cathy Hummels mit Sohn Ludwig und Ex Mats in dem arabischen Emirat. Ein Video, dass die Münchner Influencerin veröffentlicht hat und sie gemeinsam mit der Becker-Ex zeigt, wird böse kommentiert.

"Wir haben Spaß – wie immer", schreibt Cathy Hummels zu dem Clip. Lilly Becker erklärt dazu: "Auf jeden Fall Freunde und Mamas, die einander unterstützen." Die Verbindung der beiden Promi-Frauen scheint einige Instagram-User zu verärgern. In den Kommentaren wird fies gegen die beiden ausgeteilt, vor allem die Ex von Boris Becker kassiert negative Kritik.

Fiese Kommentare für Lilly Becker: "Hast du auch schon mal gearbeitet"

"Sehr armselig", kommentiert ein Hater den Beitrag in Bezug auf Lilly Becker, sie wird sogar als "furchtbar" bezeichnet. Ein weiterer provoziert mit der Frage: "Hast du auch schon mal gearbeitet oder nur einen reichen gesucht?" In zahlreichen Beiträgen der Kritiker werden das Model und ihre Influencer-Freundin dafür abgewatscht, dass sie ihre Berühmtheit vermeintlich ihren prominenten Ex-Partnern zu verdanken hätten. Es wird auch bemängelt, dass Lilly Becker und Cathy Hummels mit "zweifelhaften Aussagen stets um Aufmerksamkeit heischen".

Die Münchner Moderatorin hat tatsächlich kurz vor Silvester öffentlich gegen Lillys Ex Boris Becker ausgeteilt und in ihrem Podcast "sHitstorms" gesagt: "Der hat Menschen verarscht, der hat sie ruiniert." Dafür wurde sie bereits von Fans der gefallenen Tennis-Legende ordentlich abgewatscht. Kurz darauf stichelte sie erneut und erklärte gegenüber " ": "Jetzt gehe ich gleich erst mal einen Kaffee trinken und treffe Lilly Becker am Strand. Sie lässt ihn ebenfalls lieb grüßen."

Doch warum wird Lilly Becker jetzt zur Zielscheibe der Hater? Seit der Freilassung von Boris hat sie sich nicht öffentlich über ihren Ex geäußert. Für die Kritiker scheint jedoch der Zusammenhalt mit Cathy Hummels und das Instagram-Video bereits eine Provokation darzustellen. Ob das Model tatsächlich noch Stellung beziehen wird? Eher unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen.