Liebes-Erklärung von Thomas Müller – die geht nicht an Ehefrau Lisa

Nach seinem Kanada-Wechsel ist Thomas Müller über die Weihnachtsfeiertage in seine alte Heimat München zurückgekehrt. Jetzt überrascht er mit liebevollen Worten – die allerdings nicht an seine Ehefrau Lisa gerichtet sind.

Thomas Müller ist wieder bei Ehefrau Lisa in Bayern. Doch er sehnt sich offenbar nach seiner neuen Heimat.

Thomas Müller scheint aktuell sehr glücklich darüber, wieder in München zu sein. In den vergangenen Tagen zeigte er sich etwa mit einer zünftigen Brotzeit, an der Seite seiner Ehefrau Lisa und beim Eisstockschießen. Doch der ehemalige Starkicker des FC Bayern München sehnt sich offenbar nach seiner neuen Heimat Kanada.

Ex-FC-Bayern-Star schwärmt: "Wunderbar gelaufen"

Bei den Vancouver Whitecaps ist Thomas Müller seit August 2025 unter Vertrag. Dass seine Zeit bei dem Fußballklub derart positiv verlaufen würde, hatte er dabei wohl nicht erwartet. "Ganz viele Dinge sind in dieser Zeit wunderbar gelaufen und ich bin sehr glücklich, dass ich mich im Sommer für Vancouver entschieden habe", schreibt der 36-Jährige auf Instagram.

Er habe sich zum Start seiner neuen Karriere nicht ausmalen können, mit seiner Mannschaft am Ende der Saison "im Finale gegen Lionel Messi zu spielen". Und Thomas Müller hofft, dass das nur der Anfang seiner Laufbahn in Nordamerika war. "Unser junges Team will nächstes Jahr wieder große sportliche Erfolge feiern und einen neuen Versuch starten, den Titel zu holen."

Räumliche Trennung: So läuft's bei Thomas und Lisa Müller

Damit dürfte klar sein, dass Müller seine Zelte in Kanada nicht so schnell abbrechen will. Wie das seiner Ehefrau Lisa gefällt? Immerhin ist sie nicht mit ihm nach Vancouver gezogen, sondern lebt nach wie vor in Bayern. Die 36-Jährige ist hierzulande aktuell gut ausgelastet. Neben ihrem Job als Dressurreiterin strebt sie auch in die Politik. Nach einem Praktikum bei Landtagspräsidentin Ilse Aigner ist sie vor wenigen Tagen in die CSU eingetreten, denn das sei ihre "politische Heimat".

Dass das Promi-Paar aktuell klar getrennte Karriere-Wege beschreitet, könnte wieder für Getuschel sorgen. Anfang des Jahres hatte es Gerüchte um eine Liebes-Krise gegeben. So wurde Thomas Müller etwa ohne Ehering abgelichtet und bezog eine neue Wohnung am Gärtnerplatz, während seine Ehefrau Lisa nach einem neuen Domizil in München suchte. Wie sich das Jahr 2026 für das Paar entwickelt, bleibt abzuwarten.