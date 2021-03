Liebes-Aus: Francis Fulton-Smith und Freundin Claudia haben sich getrennt

Die Beziehung des Münchner Schauspielers Francis Fulton-Smith und seiner Freundin Claudia Hillmeier ist gescheitert. Das Ex-Paar hat jetzt gemeinsam darüber gesprochen, warum es sich getrennt hat.

Drei Jahre lang waren Francis Fulton-Smith und Claudia Hillmeier ein Paar. Der Münchner Schauspieler hatte die erfolgreiche Unternehmerin auf der Wiesn kennengelernt. Jetzt ist alles vorbei. Warum kam es zu der Trennung?

Trennung bei Francis Fulton-Smith: "Es wurde wöchentlich komplizierter"

Im Gespräch mit "Bunte" erklärt Francis Fulton-Smith, dass es in der Beziehung durch die weltweite Pandemie zu großen Problemen gekommen sei. "Corona hat unsere Liebe unmöglich gemacht", sagt der Schauspieler über die Trennung. Da Freundin Claudia auf den Bahamas und der Schauspieler in München lebt, sei es aufgrund der Reise- und Quarantänebestimmungen sehr schwierig geworden, sich zu sehen.

"Es wurde wöchentlich komplizierter, uns zu sehen, denn Claudia hat ihr Kerngeschäft in den USA, ich in Europa", erklärt Francis die Situation. "Diese Reise war schon sehr aufwendig, es hat Tage gedauert, bis ich endlich bei ihr angekommen war." Der Knackpunkt für die Beziehung sei dann an Weihnachten gekommen. Claudia habe durch den zweiten Lockdown nicht nach Deutschland reisen können, wie sie "Bunte" erzählt: "Es gab keine Möglichkeit, die Feiertage mit Francis und seinen Kindern zu verbringen."

Francis Fulton-Smith und Ex Claudia waren "verzweifelt"

Die Beziehung von Francis Fulton-Smith und seiner Claudia sei dem Ex-Paar zufolge an der Corona-Pandemie gescheitert. "Wir haben unglaublich darunter gelitten, uns nicht sehen zu können, haben uns vermisst, wir waren verzweifelt, es sind Tränen geflossen. Das hat uns in unserem Leben vollkommen blockiert", sagt der Schauspieler über die Trennung. Trotz des Liebes-Aus scheinen sich Francis und Claudia noch gut zu verstehen. Im Gespräch mit "Bunte" beteuern sie, sich "gegenseitig voller Liebe" freigelassen zu haben.