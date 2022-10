Lena Meyer-Landrut: Wenig Selbstbewusstsein – wegen Oma?

Seit ihrem grandiosen Sieg beim Eurovision Song Contest ist Lena Meyer-Landrut aus der Unterhaltungsbranche nicht mehr wegzudenken. Der Hype um ihre Person ist riesig, doch die Sängerin setzt diesem auch Grenzen. Über ihr Privatleben spricht die 31-Jährige nicht, und auch ihre Familie will sie vom Rampenlicht fernhalten. Jetzt hat Lena eine Ausnahme gemacht.

2010 holte Lena Meyer-Landrut mit "Satellite" den Pokal beim Eurovision Song Contest. Dank Stefan Raab durfte sie beim europäischen Gesangswettbewerb in Oslo antreten. Der Moderator suchte via Castingshow nach einem deutschen ESC-Vertreter – und fand mit der damals 19-jährigen Lena einen neuen Popstar. Schnell lernte Lena, wie das Business funktioniert – mit Raab als Mentor und Lehrer.

Lena Meyer-Landrut: Manche Fans wollen mehr Infos über Privates

Das große Interesse an ihrem Privatleben wusste Lena schnell im Keim zu ersticken. Und noch heute, zwölf Jahre später, spricht die Sängerin nicht über ihr Liebesleben. Sie will ihre Familie schützen. Manche verstehen das, andere Fans sind eher ungeduldig und fordern Klarheit über ihre private Lebenssituation.

Ohne Vater: Sängerin Lena ist bei Mutter aufgewachsen

Was Lena bereits thematisiert hat: Sie wuchs ohne Papa bei ihrer Mutter auf. Der Vater verließ die Familie, als Lena ein Jahr alt war. "Ich bin in einem Umfeld mit nur einer Mutter und einem Kind aufgewachsen, aber ich wurde sehr liebevoll erzogen", sagte Lena Meyer-Landrut dem japanischen Magazin "Neut".

Geringes Selbstbewusstsein durch Einfluss der Großmutter?

Im Interview-Podcast "Hotel Matze" von Matze Hielscher hat Lena jetzt erneut über ihr familiäres Umfeld in der Kindheit gesprochen. "Ich halte generell sehr wenig von mir", gesteht die Sängerin. Das liege am Einfluss ihrer Großmutter, meint Lena.

Von ihrer Oma wurde sie zwar sehr geliebt, doch nicht gerade mit viel Selbstbewusstsein ausgestattet. Der Glaube an sich selbst, an das eigene Können und Tun, sei nicht ausreichend vermittelt worden. "Ich hab davon nen richtigen Hau", stellt Lena fest. Einen Vorwurf will sie ihrer Großmutter aber nicht machen, es sei die typische Sichtweise einer anderen Generation, begründet dies die 31-Jährige.

Und schon im Sommer hat Lena über ihre Oma gesprochen. Die Großmutter würde sich wünschen, dass die Sängerin studiert. "Es ist fast egal, was, Hauptsache, ich lerne mal was. Sie sorgt sich, dass ich es eventuell doch nicht zu etwas bringe und deswegen solle ich was lernen", erklärt die Sängerin in der "NDR Talk Show".