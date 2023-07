Lena Meyer-Landrut versetzt Fans mit neuem Foto in Sorge: "Viel zu dürr"

Große Sorge um Lena Meyer-Landrut: Die Sängerin zeigt auf Instagram ihre extrem schlanke Figur und schockt damit ihre Fans. Dabei sollte es in dem Post eigentlich um etwas ganz anderes gehen.

So hat sich Lena Meyer-Landrut die Reaktionen auf ihren neusten Instagram Post sicher nicht vorgestellt. In den Kommentaren wird vor allem eines deutlich: Die Fans machen sich Sorgen um die ESC-Gewinnerin. Sie sind sich einig, die Sängerin ist "viel zu dürr."

Fans finden Lena Meyer-Landrut viel zu dünn

Die Sängerin zeigt sich auf ihrem neusten Foto freizügiger, als sie es sonst auf Instagram tut. Nur in einem glitzernden Trägertop und einer tief sitzenden Hose posiert sie für die Kamera. Da bleibt nicht viel der Fantasie überlassen.

Was in den letzten Beiträgen auf dem Kanal der 32-Jährigen noch in einem weiten weißen Hemd unterging, ist jetzt klar zu sehen: die extrem schlanke Figur von Lena Meyer-Landrut. Ob das noch gesund ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Die Kommentarspalte füllt sich mit Komplimenten, wie "Lena du siehst so krank gut aus" und "unglaublich hübsch Lena". Die übrigen Fans aber sind in Sorge um die ESC-Gewinnerin. "Viel zu dürr" oder "Knochen klappern, anstatt singen?" schreiben sie unter das Instagram-Bild.

Große Ankündigung von Lena Meyer-Landrut

Dabei geht es der Sängerin eigentlich um etwas anderes. Denn Lena ist nicht alleine auf dem Foto zu sehen. Neben ihr steht, ganz in Weiß gekleidet, der Rapper Yung Yury. Auch wenn die 32-Jährige selbst kryptisch bleibt und nur "bis Freitag" dazuschreibt, muss man nicht lange rätseln, was hinter dem Foto steckt.

Schon morgen dürfen sich Fans auf eine Kollaboration der beiden Musiker freuen. Die Follower der Sängerin können das kaum glauben: "Beste Collab des Jahres" und "Ich freu mich so krass" kommentieren sie unter den Beitrag. Neben der Vorfreude ist auch die Sorge um Lenas Figur fast schon wieder vergessen.