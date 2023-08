"Die Bachelorette"-Gewinner 2023 steht fest: Ist Jennifer Saro mit dem Sieger noch zusammen?

Das Finale von "Die Bachelorette" ist gelaufen, mit Fynn Lukas Kunz steht der Gewinner fest. Doch die spannende Frage nach der Show: Ist er noch mit Jennifer Saro zusammen? Sind die beiden auch Wochen nach der Ausstrahlung ein Paar? Die AZ liefert die Antwort.

Jennifer Saro ist die Bachelorette 2023. Die 27-Jährige wurde in Straubing geboren, lebt mit ihrem einjährigen Sohn mittlerweile in Berlin.

"Bachelorette" Jennifer Saro sehnt sich nach einer glücklichen Beziehung. Die gebürtige Straubingerin, die mit ihrem Sohn in Berlin lebt, hat die Wahl aus mehreren Kandidaten, die RTL vorab ausgesucht hat. Vor Monaten fanden die Dreharbeiten dazu in Thailand statt. Für welchen Mann hat sich die 27-Jährige im Finale entschieden? Sind Jennifer Saro und der "Bachelorette"-Sieger auch nach der Ausstrahlung ein Paar? Aber seit Monaten gab es heiße Gerüchte, die sich jetzt als wahr herausstellen...

Ausstrahlung von "Die Bachelorette": Alle Folgen gibt's auf RTL+

"Die Bachelorette" mit Jenny Saro lief bis zum 30. August immer mittwochs auf RTL. Bei RTL+ (kostenpflichtig) gibt es alle Folgen noch zum Anschauen.

Ehemalige Junggesellinnen: Wer war schon "Die Bachelorette"?

Jennifer Saro ist die zehnte "Bachelorette" auf RTL. Angefangen hat alles im Jahr 2004 mit Monica Ivancan, die noch heute als Model, Autorin und Influencerin bekannt ist (und auch, weil sie mit Oliver Pocher liiert war). Protagonistin der zweiten Staffel war Anna Hofbauer. Ihr folgten Alisa Persch, Jessica Paszka, Nadine Klein, Gerda Lewis, Melissa Damilia, Maxime Herbord und Sharon Battiste.

Jennifer Saro: So soll der Traummann der "Bachelorette" 2023 sein

18 Kandidaten nahmen zu Beginn der Staffel von "Die Bachelorette" 2023 teil. Es gab unterschiedliche Typen und Charaktere – natürlich haben Produktionsfirma und Sender clever ausgewählt. Schließlich sollten sich auch die Zuschauer unterhalten fühlen, wenn Jennifer Saro datet.

Die 27-Jährige hat einen einjährigen Sohn, den sie "Keksi" nennt. Den echten Namen will Saro nicht in der Öffentlichkeit ausplaudern. Und auch nicht, wer der Vater des Buben ist. Jenny wurde nach einem Date ungewollt schwanger. "Mein kleiner Keks kommt mit. Meine beste Freundin passt auf den Kleinen auf, wenn ich auf Dates bin", sagt sie im RTL-Interview. Doch auf welche Männer steht Jennifer Saro? "Wenn jemand richtig selbstbewusst ist, finde ich das anziehend. Damit meine ich nicht den Lautesten, sondern, wenn der Mann eine Ruhe ausstrahlt." Außerdem wünscht sich Jenny noch ein weiteres Kind. Vielleicht ja mit dem Gewinner von "Die Bachelorette"?

Jennifer Saro ist die neue "Bachelorette" der zehnten Jubiläumsstaffel. © RTL / Markus Hertrich

"Bachelorette" 2023: Wer ist raus, welcher Kandidat gewinnt die Show?

Wöchentlich sortierte Jenny Saro in der Nacht der Rosen aus. Diese Kandidaten haben keine Rose erhalten:

Im Finale (RTL+ 23. August, RTL 30. August) ausgeschieden: Adrian (27), Bürokaufmann aus Aachen. Damit ist klar, Fynn (25) hat Jennys Herz erobert, er ist der Gewinner von "Die Bachelorette".

Adrian (27), Bürokaufmann aus Aachen. Damit ist klar, Fynn (25) hat Jennys Herz erobert, er ist der Gewinner von "Die Bachelorette". In der siebten Folge/Halbfinale (RTL+ 16. August, RTL 23. August) ausgeschieden: Jesaia (27), Vertriebler und Coach aus Stuttgart. Damit stehen die Finalisten fest: Adrian (27) und Fynn (25).

Jesaia (27), Vertriebler und Coach aus Stuttgart. Damit stehen die Finalisten fest: Adrian (27) und Fynn (25). In der sechsten Folge (RTL+ 9. August, RTL 16. August) ausgeschieden: Markus (31), Schauspielschüler aus Los Angeles, David (25), Key Account Manager aus Langweiler, Oguzuhan (27), Fuhrparkleiter aus Hamburg sowie André (30), Key Account Manager aus Überlingen am Bodensee. Zuvor entschied sich der Münchner Sport- und Gesundheitstrainer Gianluca (27), die Sendung freiwillig zu verlassen.

Markus (31), Schauspielschüler aus Los Angeles, David (25), Key Account Manager aus Langweiler, Oguzuhan (27), Fuhrparkleiter aus Hamburg sowie André (30), Key Account Manager aus Überlingen am Bodensee. Zuvor entschied sich der Münchner Sport- und Gesundheitstrainer Gianluca (27), die Sendung freiwillig zu verlassen. In der fünften Folge (RTL+ 2. August, RTL 9. August) ausgeschieden: Alexander (27), Koch aus Mannheim, Jesper (24), Modedesigner und Stylist aus Hamburg sowie Kaan (26), Fuhrparkmanager aus Duisburg.

Alexander (27), Koch aus Mannheim, Jesper (24), Modedesigner und Stylist aus Hamburg sowie Kaan (26), Fuhrparkmanager aus Duisburg. In der vierten Folge (RTL+ 26. Juli, RTL 2. August) ausgeschieden: Oliver (27), Account Manager aus Berlin und Pedro (31), Sicherheitstechniker aus Hamburg bekommen keine Rose. Yannick (39), Sportwissenschaftler aus Bad Brückenau, verabschiedet sich freiwillig.

Oliver (27), Account Manager aus Berlin und Pedro (31), Sicherheitstechniker aus Hamburg bekommen keine Rose. Yannick (39), Sportwissenschaftler aus Bad Brückenau, verabschiedet sich freiwillig. In der dritten Folge (RTL+ 19. Juli, RTL 26. Juli) ausgeschieden: Baro (25) Kaufmann für Büromanagement aus Köln und Kinan (26), Office-Manager aus Berlin sind nicht mehr bei "Die Bachelorette" dabei. Doch dafür rückte ein neuer Mann nach (siehe unten).

Baro (25) Kaufmann für Büromanagement aus Köln und Kinan (26), Office-Manager aus Berlin sind nicht mehr bei "Die Bachelorette" dabei. Doch dafür rückte ein neuer Mann nach (siehe unten). In der zweiten Folge (RTL+ 12. Juli, RTL 19. Juli) ausgeschieden: Julian (38), Key Account Manager aus Düsseldorf, und Mike (27), Student und Schwimm- und Fitnesstrainer aus Hamburg haben keine Rose bekommen.

Julian (38), Key Account Manager aus Düsseldorf, und Mike (27), Student und Schwimm- und Fitnesstrainer aus Hamburg haben keine Rose bekommen. In der ersten Folge (RTL+ 5. Juli, RTL 12. Juli) ausgeschieden: Thomas (29), Vertriebler aus Langenhagen und Tim (31), Mitarbeiter im Costumer Service aus Düsseldorf, mussten die Show verlassen.

Fynn Lukas Kunz ist der Gewinner von "Die Bachelorette"

Im Finale von "Die Bachelorette" hat sich Jennifer Saro für Fynn Lukas Kunz aus Adendorf (Lüneburg) entschieden. Er bekam in der letzte Rose der Bachelorette. Bereits vor dem Start der Staffel von "Die Bachelorette" gab es das Gerücht, Fynn könnte der Sieger der Staffel sein. Aufmerksamen Fans und Followern ist das aufgefallen. Denn: Die Hintergründe in den Instagram-Storys von Jenny und Fynn sollen sich verdächtig oft geähnelt haben. Da gab es die gleiche Tapete, den identischen Wäscheständer samt T-Shirt von Fynn. Und auch auf den Straßen Berlins wollen Fans Jenny Saro und Fynn Lukas Kunz erkannt haben.

"Bachelorette"-Teilnehmer: Woher kennt man Fynn Lukas Kunz?

Fynn Lukas Kunz ist kein Unbekannter im Reality-TV. Er war 2021 bereits Kandidat in der Dating-Show "Love Island". Fynn ist 25 Jahre alt, wohnt in Adendorf (Lüneburg) und arbeitet als Influencer und Verkäufer. Vor dem Start der zehnten Staffel von "Die Bachelorette" hatte er 97.400 Follower auf Instagram. Mittlerweile folgen ihm 125.000 Fans. Jennifer Saro konnte ihre Followerzahl ebenfalls steigern. Waren es vor Staffel-Start rund 188.000 Fans, so kommt die Brünette mittlerweile auf 243.000 Follower.

Kandidat Fynn versucht nach "Love Island" bei der "Bachelorette" sein Liebesglück: Er konnte Jennifer Saro für sich gewinnen © Foto: RTL / Markus Hertrich

Sind Jenny Saro und Sieger Fynn Kunz von "Die Bachelorette" heute ein Paar?

Wie das Finale von "Die Bachelorette" endet, ist mittlerweile offiziell bekannt. Doch hat Jennifer Saro in Fynn Kunz tatsächlich auch einen neuen Lebensgefährten gefunden? Fans hoffen, dass aus den beiden tatsächlich ein Paar geworden ist.

"Bachelorette-Wiedersehen": Sind Jenny und Fynn noch immer zusammen?

Erst beim "Bachelorette-Wiedersehen" lüfteten Jenny und Fynn dieses Geheimnis. Auf die Frage von Frauke Ludowig, wie der Beziehungsstatus der beiden lautet, antwortete die "Bachelorette" lächelnd: "Ja, wir sind immer noch zusammen. [...] Es ist sehr vertraut, weil wir in den letzten Monaten gefühlt nur zwei Wochen nicht miteinander verbracht haben." Auch Fynn zeigte sich nach dem Finale ganz verliebt, hat sogar den Sohn seiner Herzensdame kennengelernt: "Ich bin glücklich, so wie es ist." Mal abwarten, ob die beiden auch zusammen bleiben. Immerhin stehen die Beziehungen, die im Dating-TV-Universum geknüpft werden, meist unter keinem guten Stern.