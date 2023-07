Neuer Bachelor ist 71 Jahre alt und bereits Opa: RTL reagiert auf neueste Pläne

Der US-Sender ABC bringt den ersten "Golden Bachelor", der auf der Suche nach einer neuen Partnerin ist. Für die Liebe ist man nie zu alt! Das dachte sich auch der US-Amerikaner Gerry Turner. Der 71-Jährige war noch bis vor ein paar Jahren glücklich verheiratet – 43 Jahre lang. Plant auch RTL mit einem deutlich älteren Junggesellen? Die AZ hat nachgefragt.

Den US-Amerikanischen "Bachelor"-Fans steht eine ganz besondere Staffel bevor! Gerry Turner lebt "in seinem Traumhaus an einem wunderschönen See in Indiana. Er ist oft damit beschäftigt, Barbecues zu veranstalten, Pickleball zu spielen, seine Lieblingssportteams in Chicago anzufeuern, mit dem Geländewagen zu fahren und Zeit mit Freunden und Familie in Restaurants und an Orten in der Nachbarschaft zu verbringen". Und er ist 71 Jahre alt. Damit ist der ehemalige Gastronom nicht nur der älteste "Bachelor" aller Zeiten, sondern auch der erste "Golden Bachelor".

Der "Golden Bachelor" ist schon ein Opa!

Gerry ist eigentlich alles andere als ein Frauenheld. Bereits 1974 trat er vor den Altar und heiratete seine große High-School-Liebe Toni. 43 Jahre lang waren die beiden verheiratet und haben neben ihren beiden Töchtern Angie und Jenny auch zwei Enkelinnen.

Golden Bachelor Gerry Turner mit seinen Töchtern und Enkelinnen © ABC/Brian Bowen Smith

Dann traf Gerry und seine Familie ein schwerer Schicksalsschlag. Toni wurde krank und verstarb 2017. In der US-Morgenshow "Good Morning America" erzählte der 71-Jährige: "Sie wurde beraubt. Jeden Tag, der vergeht, ist das der Gedanke, den ich habe".

Trotzdem sei seine Toni immer noch ein fester Bestandteil seines Lebens: "Ich habe ihr Bild auf einer Kommode in meinem Kleiderschrank stehen. Jeden Morgen nicke ich ihr zu und frage: 'Was hältst du hiervon?'"

Gerry Turner: "Es ist nie zu spät, sich wieder zu verlieben"

Jetzt will Gerry sein Liebesleben noch einmal aufleben lassen. "Es ist nie zu spät, sich wieder zu verlieben", erklärte er bei "Good Morning America". Auch von Toni gäbe es grünes Licht für seine Teilnahme an der Dating-Show: "Wir haben uns immer gesagt: Wenn einer von uns geht, wollen wir, dass der andere glücklich ist. Sie ist da oben und drückt mir die Daumen. Sie sagt: 'Ja, Gary. Mach das!'"

Der Witwer hat auch schon eine Vorstellung davon, was er sich von den Kandidatinnen erhofft: "Ich würde es schön finden, wenn ich eine Partnerin finden würde, die viel Energie hat. Eine, die vielleicht Pickleball spielt. Eine, die vielleicht Golf spielt".

Bachelor trägt ein Hörgerät

Im Trailer für Gerrys Rolle als "Golden Bachelor" wirft der Sender ABC nur so mit Klischees um sich! Zurecht, wie es scheint. Denn mit Gerry nimmt tatsächlich ein richtiger Senior an dem Format teil. Inklusive grauer Haare und Hörgerät. Auf seinem offiziellen Instagram Account gibt es bisher nur den Trailer, im Laufe der Staffel dürfen sich Gerrys Fans aber bestimmt auf mehr Inhalte freuen.

RTL schließt älteren Bachelor als TV-Junggesellen nicht aus

Ob Gerry nach der Ausstrahlung auch zum Influencer und Reality-Star wird, bleibt allerdings abzuwarten. Und auch, ob RTL in der Zukunft erstmals Folgen mit einem "Golden Bachelor" bringen wird. Aktuell läuft die 10. Staffel von "Die Bachelorette" mit der gebürtigen Straubingerin Jenny. Plant der Kölner Privatsender im kommenden Jahr mit einem deutlich älteren Junggesellen? Auf Anfrage der AZ gibt man sich noch schmallippig. Man will weder bestätigen noch dementieren. "Zurzeit konzentrieren wir uns voll und ganz auf unsere aktuelle 'Bachelorette' Jennifer Saro; alle künftigen Kandidat:innen geben wir natürlich wie immer rechtzeitig bekannt."

RTL wird sicherlich mit Spannung auf die US-Folgen des "Golden Bachelor" blicken – und bei Erfolg über eine Adaption im deutschen Fernsehen nachdenken. Die Quoten bei "Der Bachelor" und "Die Bachelorette" sind in den letzten Jahren gesunken.