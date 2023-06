Gianluca aus München ist "Bachelorette"-Kandidat: Erobert er das Herz von Jennifer Saro?

Bald kämpfen wieder 18 Männer um das Herz der Bachelorette: Unter den Kandidaten sind die unterschiedlichsten Charaktere - diese fünf Männer könnten vielversprechende Dates für Jennifer Saro sein.

Bald kämpfen wieder 18 Männer um das Herz der Bachelorette: Am 12. Juli 2023 startet bei RTL die zehnte Staffel der Datingshow "Die Bachelorette". Die diesjährige Single-Frau Jennifer Saro (27) hat in Thailand die Qual der Wahl zwischen den unterschiedlichsten Charakteren. Jetzt erfahren auch endlich die Fans der Show, welche Männer ab Mitte Juli die Chance haben, die heißbegehrten Rosen in den Händen zu halten. Hier eine Auswahl der interessantesten Kandidaten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Fynn: Von "Love Island" zu "Die Bachelorette"

"Bachelorette"-Kandidat Fynn (25) dürfte einigen Zuschauern und Zuschauerinnen bekannt vorkommen: 2021 war er bei "Love Island" dabei und zog sogar ins Finale ein - mit der Liebe klappte es aber leider nicht. Nach einem dreiviertel Jahr als Single versucht er nun erneut in einer Datingshow sein Glück. "Ich erobere gern. Eine bestimmte Taktik habe ich aber nicht, das mache ich ganz nach Gefühlslage", sagt der Influencer und Verkäufer über sich selbst.

Jesaia: Er wünscht sich eine Reisepartnerin und eine Familie

Der 27-jährige Jesaia aus Stuttgart hat in Bezug auf seine Traumfrau optisch keine bestimmten Vorstellungen. "Mir ist einfach nur eine positive Ausstrahlung wichtig", sagt der Vertriebler und Coach. Er wünscht sich, "eine Frau an meiner Seite zu haben, mit der ich die Welt bereisen kann und anschließend eine Familie gründen kann". Ist er der perfekte Partner für Bachelorette Jennifer Saro, die bereits einen einjährigen Sohn hat, der übrigens auch in der TV-Show dabei sein wird?

Pedro: Der Familienmensch, der sich verlieben will

Irgendwann eine eigene Familie gründen, das ist auch der Traum von Kandidat Pedro (31). Der Hamburger ist gebürtiger Brasilianer, ein echter Familienmensch und "bereit für etwas Ernstes". "Meine Gene müssen weitergegeben werden", sagt er im Interview mit RTL. Seine positive Art könnte die Bachelorette durchaus überzeugen - Pedros Motto: "Vergiss niemals, das Leben in vollen Zügen zu genießen, auch in schwierigen Zeiten."

Kaan: Er will alle Rosen für sich!

Kandidat Kaan (26) aus Duisburg will "alle Flirtregister ziehen", um das Herz von Bachelorette Jennifer Saro zu erobern. Bislang sei die wichtigste Frau in seinem Leben noch seine Mama, doch in seinem Herzen sei noch ein Platz frei. Bei seiner Traumfrau sind ihm verschiedene Dinge wichtig: "Ich stehe auf kurvige Frauen", sagt er, sowie: "Selbst wenn sie eine 10/10 wäre - wenn eine Frau nichts im Kopf hat, bringt das auch nichts."

Gianluca: Der unkomplizierte Strahlemann

Kandidat Gianluca (27) aus München hat eine schwere Zeit hinter sich, aber kann die Bachelorette vielleicht gerade dadurch mit seiner positiven Einstellung zum Leben überzeugen. Als sein Vater im letzten Jahr verstorben sei, habe er es trotzdem geschafft, den Blick nach vorne zu richten. "Die Zeit hat mich sehr geprägt. Mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und mir eine neue Sichtweise auf das Leben geschenkt." Auch er ist ein Familienmensch durch und durch und wünscht sich nichts sehnlicher, als eine liebevolle und humorvolle Frau an seiner Seite, mit der er eine eigene Familie gründen kann.

Gianluca aus München ist Kandidat bei "Die Bachelorette" © RTL+

Die zehnte Staffel "Die Bachelorette" läuft ab 12. Juli 2023 bei RTL und bereits ab 5. Juli 2023 bei RTL+. Wer wird das Herz der diesjährigen Bachelorette am Ende erobern?