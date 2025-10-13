Kurz vor Operation: Uschi Glas' Stieftocher spricht von "sehr harter Zeit"

Uschi Glas' Stieftochter Sophie Hermann schlägt ernste Töne an. Die Influencerin spricht von harten Zeiten und einer anstehenden Operation. Was hat es damit auf sich?

Uschi Glas (81) hat neben ihren drei eigenen Kindern auch mehrere Stiefkinder. Sophie Hermann (38), Tochter von Glas' zweitem Ehemann Dieter Hermann, lebt seit einigen Jahren in London, wo sie als Modedesignerin, Model und Influencerin Karriere machte. Große Bekanntheit erlangte die Brünette durch ihren Auftritt in der Realityshow "Made in Chelsea". Während Hermann ihre Social-Media-Follower für gewöhnlich mit Beauty-Content versorgt, überrascht sie jetzt mit einer emotionalen Botschaft. Von einem Krankenhausaufenthalt und einer Operation ist die Rede – was hat es damit auf sich?

Uschi Glas' Stieftochter besorgt: "Harte Zeit"

"Ich gehe momentan durch eine sehr harte Zeit", verrät Sophie Hermann in einem aktuellen Instagram-Posting. "Ich habe eine OP morgen in der Früh", so die Brünette. Sie macht deutlich, dass der Eingriff bereits im Vorfeld nicht spurlos an ihr vorbeiging: "Die letzten zwei Wochen sahen auf meinem Account nach sehr viel Spaß aus. Aber denkt dran: Das Gras auf Instagram ist immer grüner." Die Influencerin betont, dass ihr Leben in letzter Zeit nicht ganz so einfach war und Social Media nicht immer die Realität widerspiegelt.

Stieftochter von Uschi Glas muss ins Krankenhaus: "OP in der Früh"

In den vergangenen zwei Wochen war Sophie Hermann unter anderem auch in München. Sie flog in die bayerische Metropole ein, um – wie viele weitere Promis – die Wiesn zu besuchen. Zurück in England wird sie kurz vor der angekündigten OP emotional: "Danke an alle meine Freunde und meine Familie, die für mich da waren. Ich brauche all eure positive Energie und eure Gebete morgen."

Uschi Glas' Stieftochter Sophie Hermann meldet sich via Instagram mit emotionalen Worten. © Instagram/sophiehermann

Ob sich auch Uschi Glas und Hermanns Vater Dieter bei ihr mit aufmunternden Worten gemeldet haben? Davon ist wohl auszugehen.

Sophie Hermann unterzieht sich OP: Foto lässt Details erahnen

"Die, die mich lieben, wissen, wie sie mich erreichen können, während ich in den nächsten Tagen wohl etwas still werde", kündigt Sophie Hermann an. Ihr Posting schmückt die Brünette mit einem Foto aus, welches ein mit roten Fäden und weißen Stecknadeln verziertes Stickmuster zeigt. Warum sie sich einer Operation unterziehen muss, erwähnt Hermann nicht. Aber das Foto lässt erahnen, dass der Eingriff möglicherweise mit ihrer Gebärmutter zu tun hat. Denn das dargestellte Stickmuster ähnelt optisch sehr dem weiblichen Geschlechtsorgan.

Sophie Hermann ist die Stieftochter von Uschi Glas und die Tochter von Glas' zweitem Ehemann Dieter. © imago/Manfred Siebinger

Im September 2023 wurde bekannt, dass sich Sophie Hermann die Eizellen einfrieren ließ. Sie meinte zum damaligen Zeitpunkt, noch nicht bereit für ein Kind gewesen zu sein und wollte sich die Möglichkeit zum Mutterwerden für einen späteren Zeitpunkt offenhalten. Im Gespräch mit " " machte Hermann außerdem öffentlich, dass die linke Seite ihrer Gebärmutter durch eine Zyst-Entfernung "beschädigt" wurde. Hat die angekündigte OP also tatsächlich mit ihrer Gebärmutter zu tun?

Klar ist, mit ihrem Social-Media-Beitrag zeigt sich Sophie Hermann von einer sehr verletzlichen Seite. Sie gewährt einen ungefilterten Einblick in ihre Leben und macht aus ihren Sorgen kein Geheimnis. Auch ihre Stiefmutter Uschi Glas zeigte sich vor wenigen Tagen sehr besorgt, als sie sich lautstark gegen Antisemitismus aussprach.