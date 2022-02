Kryptische Ankündigung von Melanie Müller: Beendet sie ihre Trash-TV-Karriere?

Mit nur wenigen Zeilen auf Instagram hat Melanie Müller ihre Fans in Aufruhr versetzt. Verabschiedet sie sich etwa von der Öffentlichkeit? Wird sie künftig nicht mehr im TV zu sehen sein? Ihr Manager hat sich ebenfalls zu Wort gemeldet und erklärt, was es mit der Ankündigung auf sich hat.

Kaum ein Reality-Star verkörpert Trash-TV so sehr, wie Melanie Müller. Im Laufe ihrer Karriere war sie in unzähligen Promi-Shows wie Dschungelcamp, "Promi Big Brother", "Like Me, I'm Famous" und "Promis unter Palmen" zu sehen und hat dort meist für ordentlich Furore gesorgt. Eigentlich ist es kaum vorstellbar, dass sie sich aus dieser Branche zurückzieht. Doch das könnte schneller passieren, als den Fans lieb ist. Auf Instagram hat sie eine rätselhafte Nachricht veröffentlicht, das auf ein Karriere-Aus schließen lässt. Was steckt dahinter?

Fans sind sich sicher: Melanie Müller macht vorerst Schluss mit Trash-TV

"Nach all der langen Zeit, habe ich mich nun entschieden einen neuen Weg zu gehen", schreibt Melanie Müller zu einem Post, das statt eines Fotos lediglich einen roten Hintergrund zeigt. "Nun heißt es, sich auf die Sachen zu konzentrieren, die mir wichtig im Leben sind." Viele Fans sind sich aufgrund dieser Ankündigung sicher, dass sich die 33-Jährige vorerst aus der Öffentlichkeit verabschiedet. "Gute Entscheidung mal Pause zu machen, hoffe du kommst wieder auf den richtigen Weg", schreibt ein Follower dazu.

Melanie Müller verbrennt Foto mit Ex Mike Blümer

Melanie Müller hat außerdem ihre Instagram-Seite privatisiert, weshalb nur noch Fans, die ihrem Account folgen, ihre Postings sehen können. Will sie damit ihren Ex Mike Blümer ausschließen? Immerhin ist zwischen ihnen eine Trennungsschlacht entbrannt. Am Valentinstag hat die Trash-TV-Beauty einen Seitenhieb gegen den 55-Jährigen ausgeteilt. In ihrer Instagram-Story verbrannte sie ein gemeinsames Pärchenfoto und schrieb dazu: "Mir hat noch nie jemand so weh getan."

Manager von Melanie Müller: "Sie hört auf!"

Eine Person, die in die Pläne von Melanie Müller eingeweiht sein sollte, ist ihr Manager Kevin Neon. Auf Nachfrage der " ", was es mit der ominösen Ankündigung auf sich hat, erklärt er: "Melanie hört auf! Die Melanie Müller, wie wir sie kennen, wird es nicht mehr geben." Vorerst wolle sich die 33-Jährige auf ihre Kinder konzentrieren. Aufgrund der zahlreichen Jobs sei die Zeit für ihren Sohn und ihre Tochter etwas zu kurz gekommen. "Melanie Müller braucht Zeit für sich. Sie will sich wieder mehr um ihre Kinder kümmern und hat privat viel zu tun", sagt Kevin Neon gegenüber " ".

Wie es künftig mit der Karriere von Melanie Müller weitergehen soll, ist bislang noch geheim. Trotzdem dürfen sich ihre Fans und Follower weiterhin über Bilder auf Instagram freuen. Neue Auftritte im TV bleiben hingegen abzuwarten.