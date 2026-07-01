"Krieg ich Angst": Bill Kaulitz in München mit Mann unterwegs

Bill Kaulitz zeigt sich mit einem Mann in München und löst viel Trubel aus. Für den Sänger kommt es dabei zum Schreckmoment und er ergreift die Flucht ...

Während Tom Kaulitz in Heidi Klum seine große Liebe gefunden hat, ist Zwillingsbruder Bill noch immer auf der Suche. Damit sich das bald ändert, geht er regelmäßig auf Dates – der Tokio-Hotel-Sänger ist bereit für eine neue Beziehung. Während eines Aufenthalts in München verabredete sich Bill jetzt mit einem Mann. Das Treffen verlief nicht ganz ohne Sorgen, wie der Musiker verrät.

Date in München: Bill Kaulitz mit Mann unterwegs

Das vergangene Wochenende haben Bill und Tom Kaulitz in der bayerischen Landeshauptstadt verbracht. Die Zwillinge besuchten die Deutschlandpremiere des Films "Minions & Monsters", in welchem sie zwei Figuren ihre Synchronstimmen liehen. An der Seite ihres Tokio-Hotel-Kollegen Georg Listing präsentierten sie im Münchner Luxushotel Mandarin Oriental ihre eigene Tequila-Marke.

Bill Kaulitz nutzte den Aufenthalt an der Isar aber auch für Liebesangelegenheiten. "Ich bin jetzt hier in München, ich bin ganz gut gebucht. [...] Gestern Abend hatte ich schon mein erstes kleines Date. Den [Mann, d. R.] habe ich zum ersten Mal getroffen, hat mir direkt gut gefallen", schwärmt der Sänger im Podcast " ".

Der unbekannte Mann habe ihn "total aus der Komfortzone rausgeholt" und wollte mit Kaulitz spazieren gehen – ganz ohne Security. Das habe dem berühmten Musiker imponiert, denn sein Date gab ihm das Gefühl, ihn beschützen zu können. Zugleich wuchs in Bill jedoch die Sorge, dass der gemeinsame Ausflug schnell zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und der Menschenandrang zu groß werden könnte.

Im Gespräch mit Zwillingsbruder Tom (re.) erzählt Bill Kaulitz von einem Date in München. Wer der Mann ist, mit dem er sich getroffen hat, hält der Sänger geheim. © imago/Bildagentur Monn

Bill Kaulitz sorgt in München für Aufsehen: "Krieg ich Angst"

Kaulitz ließ sich zum Spaziergang ohne Personenschutz überreden. "Ich war jetzt auch nicht undercover unterwegs, [...] ich hatte wirklich so ein Outfit an, mit dem nicht jeder rumläuft, weil ich gerade aus meinen Interviews kam", schildert der 36-Jährige. "Ja, und dann bin ich wirklich mit ihm los, aber innerlich am Schwitzen."

Bill Kaulitz wurde zunehmend nervöser: "Er wollte Kippen kaufen, dann sind wir in irgendwelche Bars reingelaufen, und da war wirklich ein Tumult, oh Gott. Und da krieg ich dann natürlich auch manchmal so ein bisschen Angst, wenn so viele Leute auf mich zukommen." Auch sein Date sei überfordert gewesen. Dass der Trubel um Bill Kaulitz ein so großes Ausmaß annimmt, war ihm offenbar nicht klar.

"Gerannt": Tokio-Hotel-Star ergreift Flucht

Der Tokio-Hotel-Star und seine Begleitung sahen nur einen Ausweg. Um dem Andrang zu entkommen, haben sie die Flucht ergriffen: "Da sind wir dann auch ein bisschen gerannt zwischendurch, einfach raus." Bill Kaulitz' anfängliche Sorgen waren offensichtlich berechtigt – sein Erscheinen in der Öffentlichkeit lockte viele Menschen an. Trotzdem zieht der Sänger ein erfreuliches Fazit: "Das war ein gutes Date, das hat mir schon mal gut gefallen." Doch Kaulitz will auch anderen Männern in München die Chance geben, ihn kennenzulernen. Im Podcast verrät der 36-Jährige, dass weitere Dates ausstehen: "Hier ist viel los."

Ob Kaulitz in München seinen Mr. Right finden könnte? Nach mehreren Männer-Enttäuschungen in der Vergangenheit würde sich der Sänger darüber sicherlich freuen. Man darf auf weitere Liebes-Updates aus seinem Leben gespannt sein ...