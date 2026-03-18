Ex-Freunde von Bill Kaulitz: Nur diesen Liebhaber fand Bruder Tom geeignet

Bill und Tom Kaulitz sind ein eingespieltes Team. Wer einen der beiden daten will, muss auch den Zwillingsbruder überzeugen. Dass das in der Vergangenheit nicht immer der Fall war, machen die "Tokio Hotel"-Stars nun deutlich.

Während Tom Kaulitz mit Heidi Klum glücklich ist, hat Bill Kaulitz (re.) ein turbulentes Dating-Leben. Zu den Verflossenen des jeweils anderen haben die Brüder eine klare Meinung.

Tom Kaulitz (36) hat in Topmodel Heidi Klum (52) die große Liebe gefunden: 2019 trat das Paar vor den Traualtar und wirkt noch immer schwer verliebt. Auch mit Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz (36) versteht sich die Blondine blendend. Keine Selbstverständlichkeit, wie die "Tokio Hotel"-Stars nun erzählen: Denn in der Vergangenheit hatten beide durchaus Zweifel an der Partnerwahl des jeweils anderen.

Bill und Tom Kaulitz: Liebes-Talk auf Podcast-Bühne

Für die neueste Ausgabe vom Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" fanden sich Bill und Tom in Berlin ein. Im Luxus-Schuppen "Borchardt" luden sie zur Live-Aufzeichnung vor einem ausgewählten Publikum. Dabei kamen sie unter anderem auf die Liebes-Vergangenheit von Bill zu sprechen. "Welchen von meinen Ex-Freunden magst du denn überhaupt?", wollte er von seinem Bruder Tom wissen.

"Ja, welche von meinen Ex-Freundinnen magst du denn? Was denn das für eine Frage? Gar keinen", gab der Ehemann von Heidi Klum zur Antwort. Das wollte Bill Kaulitz so nicht stehen lassen. Über die verflossenen Damen seines Bruders sagte er: "Na ja, ich hab ein paar, gegen die hab ich jetzt nichts. Also denen würde ich jetzt 'Hallo' sagen, wenn ich die sehe." Tom Kaulitz war davon nicht überzeugt und gab zu verstehen: "Glaube ich nicht."

Brüderlich verbunden: Bill und Tom Kaulitz finden klare Worte zu den Ex-Lieben des jeweils anderen. © imago/APress

Tom Kaulitz über Ex-Freunde von Bill: "Immer Herzschmerz"

Für Bill Kaulitz war das Thema noch nicht vom Tisch und er bohrte erneut nach: "Welchen von meinen Ex-Freunden magst du denn eigentlich grundsätzlich?" Sein Bruder Tom fällte daraufhin ein vernichtendes Urteil: "Na ja, es war ja immer Herzschmerz. Wenn du dein Herz gebrochen kriegst, ist doch klar, dass dein Zwillingsbruder dann sagt: 'Mag ich nicht'."

Nach kurzer Überlegung beschrieb Tom allerdings doch einen Ex-Liebhaber von Bill, dem er zumindest noch 'Hallo' sagen würde: "Braune Haare, lockig, früher mal ein Stirnband." Sehr zur Überraschung seines Gegenübers: "Echt? Dem würdest du Hallo sagen?!" Eine klare Sache für Tom: "Auf jeden Fall. Ist der Einzige, glaube ich." Gewisse andere romantische Begegnungen seines Bruders seien schlichtweg zu kurz gewesen, um von einer echten Beziehung zu sprechen.

Marc Eggers und Bill Kaulitz beim gemeinsamen Oktoberfest-Besuch im Herbst 2024. Die beiden waren mehrere Monate liiert. Anfang 2025 wurde die Trennung bekannt. © dpa/Felix Hörhager

"Aber auf jeden Fall, bei ein, zwei würde ich noch 'Hallo' sagen", zog Tom Kaulitz Bilanz. "Ich glaube, du hättest ein größeres Problem mit meinen Ex-Freundinnen." Bill Kaulitz ging daraufhin die entsprechenden Damen in seinem Kopf durch: "Na warte mal, lass mich mal überlegen, das sind ja nicht so viele." Bis er jedoch lachend meinte: "Ja okay, weiter." Mit den Ex-Partnerinnen von Tom hatte Bill offenbar so seine Schwierigkeiten – umso schöner, dass ihn Topmodel Heidi Klum überzeugen konnte.