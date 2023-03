Kopfnuss von Lena Meyer-Landrut: Auf der Bühne hat's ordentlich gescheppert

Die neue Staffel "The Voice Kids" ist auf Sat.1 gestartet. Dass es auch bei der elften Ausgabe der Sendung noch Pannen gibt, zeigt Lena Meyer-Landrut in einem "Behind the Scenes"-Video auf Instagram.

13. März 2023 - 15:54 Uhr | Agnes Kohtz

Die Juroren von "The Voice Kids": (v.l.n.r.) Wincent Weiss; Alvaro Soler; Lena Meyer-Landrut; Michi Beck; Smudo © SAT.1/André Kowalski

Am 10. März ist "The Voice Kids" mit Staffel 11 in eine neue Runde gegangen. Passend dazu veröffentliche Coach Lena Meyer-Landrut auf Social Media ein Video, welches ihren Followern intime Einblicke hinter die Kulissen gewährt - Inklusive einem Schlag ins Gesicht für Vincent Weiss. Die Fans bekommen darin unter anderem zu sehen, dass bei der Aufzeichnung der Show nicht immer alles so glatt läuft, wie es im TV letztendlich aussieht. Neben Tanz- und Gesangsproben mit ihren Kollegen Vincent Weiss und Alvaro Soler sieht man einen Zusammenrempler von Lena und Vincent, der so sicher nicht geplant war: In einer Aufnahme macht Lena einen großen Schritt zur Seite in Richtung Alvaro Soler – ohne dabei den schräg hinter ihr stehenden Vincent Weiss zu bemerken, dem sie dabei mit ihrem Hinterkopf einen ordentlichen Schlag aufs Kinn gibt. Lena Meyer-Landrut und Vincent Weiss: Crash auf der Bühne Ob der Crash letztendlich für Lena oder Vincent schmerzhafter war, geht aus dem Video nicht hervor – der Reaktion von Weiss nach zu urteilen, dürfte es ihn aber ordentlich erwischt haben. Die Fans zeigen sich amüsiert: "Lebt Wincent noch?", lautet etwa die Frage einer Followerin. Auch bei der Wahl des Outfits lief offenbar nicht alles ganz rund. Das knappe Häkeltop von Lena Meyer-Landrut scheint sich als sehr unbequemer Look zu entpuppen: In dem Video sieht man, wie die Sängerin sich mehrfach unter dem trägerlosen Oberteil kratzen muss.