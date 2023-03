TV-Comeback für Alina Merkau: "Frühstücksfernsehen"-Star räumt mit Gerüchten auf

Seit Wochen fehlte Moderatorin Alina Merkau beim Frühstücksfernsehen von Sat.1, jetzt hat sie endlich ihr Comeback gefeiert. Was steckte hinter ihrer Auszeit und welches Gerücht stellt sie klar?

Seit fast neun Jahren steht Alina Merkau regelmäßig vor der Kamera des "Sat.1.-Frühstücksfernsehens". Doch die vergangenen Monate war es ruhig um die quirlige 36-Jährige geworden. Wurde Alina Merkau etwa gekündigt? Hat sie beim Frühstücksfernsehen aufgehört? Diese Fragen beschäftigten zahlreiche Fans. Am Montag (13. März) stand sie endlich wieder vor der Kamera. Was war der Grund für die Abwesenheit?

Alina Merkau freut sich über Comeback beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen"

In ihrer Instagram-Story meldete sich Alina Merkau in einer Werbepause vom "Sat.1 Frühstücksfernsehen". Gut gelaunt freute sie sich über ihre Rückkehr zu dem beliebten Morgenmagazin. "Ich kann es selbst kaum glauben, ich sitze beim 'Sat.1 Frühstücksfernsehen'", sagte sie dazu. "Es ist aber schon so wie immer, muss ich sagen. Ich bin reingekommen, hab alle fest gedrückt und jetzt ist es, als sei ich nie weg gewesen."

Auch Kollege Daniel Boschmann freut sich darüber, dass er endlich wieder mit Kollegin Alina Merkau moderieren darf. "Alina ist wieder da", rief er in einem Clip, den er mit seinen Fans teilte. Allerdings gab es am Montag einen anderen Ausfall, denn Lukas Haunerland fehlte aufgrund eines privaten Termins.

Gerüchte um Abwesenheit: Alina Merkau klärt auf

Zuletzt gab es bei einigen Fans und Zuschauern die Sorge, dass Alina Merkau sich endgültig vom Frühstücksfernsehen verabschieden würde. Andere wiederum glaubten, die 36-Jährige würde ein Sabbatjahr einlegen. Dazu erklärte sie: "Es wurde ja von einem 'Sabbatical' gesprochen. Da habe ich kurz gedacht: Leute, ich war etwa acht Wochen nicht da. Ein Sabbatical ist etwas anderes, aber es war ein sehr langer, schöner Urlaub und jetzt bin ich froh, wieder bei 'La Familia' zu sein."

Alina Merkau habe ihre mehrwöchige Auszeit genutzt, um mit ihrer Familie einen Urlaub in Südafrika zu verbringen. Ihre Tochter kommt dieses Jahr in die Schule, daher sei es die vorerst letzte Möglichkeit für einen derartigen Trip gewesen.

Während Abwesenheit von Alina Merkau? "Sat.1-Frühstücksfernsehen" reagierte

Während ihrer Abwesenheit gab es immer wieder Fan-Diskussionen um den Verbleib der Moderatorin. Nach zahlreichen Nachfragen reagierte im Februar 2023 sogar der Sender Sat.1 und erklärte das Fehlen von Alina Merkau: "Alina ist zurzeit im Urlaub und moderiert nächsten Monat wieder im 'Sat.1-Frühstücksfernsehen'."

Ehemann von Alina Merkau macht Urlaubsbilder

Auf Alina Merkaus privatem Instagram-Kanal konnte man verfolgen, wie gut es der Moderatorin während ihres Familientrips ging. Sie veröffentlichte regelmäßig Fotos und Videos ihres Urlaubs. Mal stand sie mit Sohn Carlo (*2021) am Ozean, mal saß sie entspannt im Bikini am Pool oder genoss den Veranda-Ausblick. "Das Rezept zum Runterkommen. Ich gönne es Dir sehr", kommentierte Merkaus Kollegin Marlene Lufen.

Die Urlaubsfotos von Alina machte Ehemann Rael Hoffmann. Seit 2018 sind die beiden glücklich verheiratet. Neben dem einjährigen Carlo hat das Paar auch die sechsjährige Rosa.