Königin Margrethe besucht München: Was sind die Pläne der Monarchin?

München bekommt im November 2021 royalen Besuch. Königin Margrethe von Dänemark wird der bayerischen Landeshauptstadt eine Stippvisite abstatten. Was hat die Monarchin geplant und wird man sie auch öffentlich sehen?

Am 12. und 13. November wird sich München ganz besonders herausputzen, denn dann schaut die dänische Königin Margrethe vorbei. Die 81-Jährige will mit ihrem Sohn, Kronprinz Frederik, Deutschland einen Besuch abstatten und reist für diesen Anlass auch in die bayerische Landeshauptstadt.

Königin Margrethe und Kronprinz Frederik auf Deutschlandbesuch: Was ist geplant?

Wie das mitteilt, wird die erste Station von I.M. Königin Margrethe II und S.K.H. Kronprinz Frederik am 10. November Berlin sein. Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und Frau Elke Büdenbender werden die dänischen Royals begrüßen. Es ist ein Besuch des Brandenburger Tors geplant, gefolgt von einem Mittagessen im Bundeskanzleramt und einem Staatsbankett im Schloss Bellevue.

Am 11. November besuchen die Königin und der Kronprinz die offizielle Eröffnung des Programms der dänischen Wirtschaftsdelegation. Während Frederik an einigen Seminaren und Veranstaltungen teilnehmen wird, will Margarethe mehrere Berliner Kulturinstitutionen anschauen.

Deshalb teilt sich Königin Margrethe den Besuch mit Kronprinz Frederik auf

Die Königin überlässt manche Aufgaben gerne Mitgliedern ihrer Familie, wie sie vor ihrem Deutschlandbesuch im Gespräch mit dem ZDF-Magazin " " erklärt: "Der Kronprinz und die Kronprinzessin, die ja sehr viel jünger sind, sind in der Lage, eine Menge Dinge zu tun, die ich nicht mache. Und in manchen Fällen bin ich auch weniger daran interessiert. Es gibt also genug zu tun."

München begrüßt Königin Margrethe: Wird man sie sehen können?

Für ihren Kurztrip nach München am 12. und 13. November wird Königin Margrethe allerdings auf die Hilfe von Frederik verzichten. Der Kronprinz reist bereits von Berlin zurück nach Dänemark.

Begrüßt werden soll die Monarchin am Max-Joseph-Platz von Ministerpräsident Markus Söder. Ob der Empfang für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird und man einen Blick auf Margrethe werfen kann, bleibt abzuwarten.

In der bayerischen Landeshauptstadt will die Königin mehrere bayerische Kulturinstitutionen besuchen. Am Abend des 12. November wird es ein offizielles Bankett mit dem bayerischen Ministerpräsidenten geben, an dem sie teilnehmen will.