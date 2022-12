Knicks-Lüge: Herzogin Meghan erneut beim Flunkern erwischt?

In ihrer Netflix-Doku haben die Exil-Royals final mit dem britischen Königshaus abgerechnet, wobei sich Herzogin Meghan auch über die royalen Palast-Gepflogenheiten lustig machte. Doch wusste die ehemalige Schauspielerin wirklich nicht, wie ein Knicks vor der Queen gemacht wird? Ein Clip aus ihrer Zeit bei der US-Serie "Suits", der aktuell in den sozialen Medien geteilt wird, zeigt etwas anderes...

Der Netflix-Hit "Harry & Meghan" hat beim Publikum zu gespaltenen Reaktionen geführt. Während die einen den Prinzen und seine Herzogin verteufeln und ihnen Lügen vorwerfen, werden sie von anderen wiederum für ihren Klartext gefeiert. Eines ist jedoch klar: Bei einigen Gegebenheiten, die von den Exil-Royals beschrieben wurden, gibt es deutliche Ungereimtheiten – wie etwa beim Knicks, den Meghan bei einer Begegnung mit der mittlerweile verstorbenen Queen machen musste.

Herzogin Meghan macht sich über erste Begegnung mit Queen Elizabeth lustig

Bereits im Skandal-Interview mit Oprah Winfrey erklärte die Ehefrau von Prinz Harry, dass sie vor dem ersten Treffen nicht genau wusste, wie man diese traditionelle Geste richtig ausführt. Sie habe vorab sogar geübt. In ihrer Doku macht sich Herzogin Meghan über die Begegnung lustig und ahmt übertrieben und lachend eine Verbeugung nach – was Prinz Harry wohl nicht sonderlich lustig fand, seinem Blick nach zu urteilen.

"Er [Prinz Harry, d.R.] fragte: 'Du weißt wie man einen Knicks macht, oder?'", erzählt Meghan über den Moment, kurz bevor sie Queen Elizabeth traf. "Ich dachte, es wäre ein Witz. [...] Für uns in Amerika hat das was von einem mittelalterlichen Bühnenstück." Ihren Knicks vor der Königin bezeichnet die 41-Jährige als "schräg".

Twitter-Clip zeigt: Meghan wusste, wie ein Knicks gemacht wird

Doch wusste Meghan tatsächlich nicht, wie man korrekt vor einem Royal knickst, wie sie es behauptet hat? In den sozialen Medien wird aktuell ein Clip geteilt, der etwas ganz anderes aussagt. In einer Szene der US-Serie "Suits", in der die Herzogin sieben Jahre lang mitspielte, ist Meghan zu sehen, wie sie einen perfekten Knicks vollführt. Bereits 2021 kursierten Bilder dieses Moments auf Twitter. "Meghan Markle erzählt Oprah, dass sie vor dem Treffen mit Queen Elizabeth II. nicht wusste, wie man einen Knicks macht. Sieht aus, als wusste sie, wie man Knickse macht, als sie in Suits zu sehen war", schreibt ein User zum kurzen Video.

Hat Herzogin Meghan gelogen?

Es ist nicht das erste Mal, dass Herzogin Meghan in ihren Erzählungen über ihre Erfahrungen im Palast zu Übertreibungen neigt. Ob sie in der Doku bewusst geflunkert hat, weiß nur sie selbst. Vielleicht war sie im Moment des ersten Aufeinandertreffens mit der Queen tatsächlich derart nervös, dass sie die Anstandsregeln für Royals komplett vergessen hatte.

Jedoch scheint die Ehefrau von Prinz Harry auch bei anderen Gelegenheiten nicht ganz die Wahrheit erzählt zu haben, wenn man anderen Beteiligten Glauben schenken mag. So behauptete Meghan in der Doku ebenfalls, dass das Handy ihres Vaters kurz vor der Hochzeit gehackt worden sei. Doch Thomas Markle hat inzwischen klargestellt, dass er selbst die entsprechenden Nachrichten an seine Tochter verfasst habe.

Eine vollständige Aufklärung wird es in diesen Fällen wohl nie geben. Es steht Aussage gegen Aussage. Aber bei dem angeblich missratenen Knicks zeigen die Twitter-Clips, dass Herzogin Meghan vor ihrem Treffen mit den Royals sehr wohl in der Lage war, die Geste angemessen auszuführen.