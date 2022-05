Klartext von Charlène: Fürstin spricht über Gesundheit und Gerüchte um Ehekrise mit Albert

Ist sie mit Fürst Albert noch zusammen oder bereits getrennt? Muss Charlène den monegassischen Palast und damit auch ihre Kinder verlassen? Wie steht es um ihre Gesundheit? Die Fürstin hat sich jetzt zum ersten Mal selbst zu diesen Themen geäußert.

Über Fürstin Charlène wurde in den vergangenen Wochen und Monaten viel spekuliert, sei es über ihren Gesundheitszustand oder ihr Ehe mit Fürst Albert. Die 44-Jährige hat Klartext zu den Gerüchten um ihre Person gesprochen und einige Unklarheiten damit aus dem Weg geräumt.

Wie geht es Fürstin Charlène nach ihrer Krankheit?

Nachdem Fürstin Charlène aufgrund einer schweren Hals-Nasen-Ohren-Infektion in Südafrika verweilen musste, verschwand sie nach ihrer Rückkehr nach Monaco direkt in eine Klinik in der Schweiz. Seit wenigen Wochen zeigt sie sich wieder vermehrt in der Öffentlichkeit an der Seite ihres Ehemannes und ihrer Kinder. Trotzdem machen sich viele Fans nach wie vor Sorgen, dass sich die ehemalige Schwimmerin noch nicht auskuriert hat.

Am Dienstagabend besuchte Charlène mit ihrer Tochter Gabriella die Monte-Carlo Fashion Week und postete davon ein intimes Foto auf Instagram. Jetzt hat sie auch darüber gesprochen, wie es ihr tatsächlich geht. "Als ich ins Fürstentum zurückkehrte, konzentrierte ich meine ganze Energie auf meine Kinder, meinen Mann und meine Gesundheit, weil sie meine Priorität sind", sagte sie im Gespräch mit " ". "Mein Zustand ist immer noch schwach und ich möchte nichts überstürzen. Der Weg war lang, schwierig und so schmerzhaft." Inzwischen gehe es ihr aber wieder besser und sie fühle sich gelassener.

Ehekrise mit Fürst Albert? Das sagt Charlène zu den Gerüchten

Seit über zehn Jahren ist Charlène mit Fürst Albert von Monaco verheiratet, das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Immer wieder gibt es Gerüchte, die Ehe sei nur noch Fassade. Die Fürstin hat trotz ihrer langen Genesungszeit die Schlagzeilen über den Zustand ihrer Beziehung zu Albert mitbekommen. "Ich finde es immer noch bedauerlich, dass bestimmte Medien solche Gerüchte über mein Leben, meine Beziehung verbreiten", erklärt sie dazu.

Ihr Ehemann hat in der Vergangenheit das Gerede über eine Ehekrise dementiert. Auch jetzt stand er seiner Frau bei, wie sie betont. "Albert hat mich sehr unterstützt, wir haben diese bösartigen Artikel gemeinsam besprochen und er hat alles getan, um mich und unsere Kinder zu schützen."

Bleibt Charlène in Monaco oder zieht sie in die Schweiz?

Nicht nur ihre Gesundheit und Ehe wird in der Öffentlichkeit diskutiert, auch der aktuelle Wohnort von Charlène gibt Anlass für Spekulationen. Insider behaupten, die Fürstin wolle dem Palast den Rücken kehren und zurück in die Schweiz oder nach Frankreich ziehen. Wo sie aktuell tatsächlich lebt, verrät sie nicht.

Allerdings macht Charlène Andeutungen und nennt die Schweiz ihr "neues Zuhause". Aber auch der monegassische Palast scheint für sie nach wie vor ihr Wohnort zu sein. "Ich bin sehr glücklich, wieder zu Hause in Monaco und bei meiner Familie zu sein", sagt sie. Auch wenn sich die Fürstin nach wie vor bedeckt hält, hat sie zumindest einige Unklarheiten mit diesem Interview beseitigen können.