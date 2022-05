Neues Foto von Fürstin Charlène: Intimer Mutter-Tochter-Moment mit Prinzessin Gabriella

Fürstin Charlène hat ein neues Foto von sich und Tochter Gabriella veröffentlicht. Danach ging es für die beiden Royals auf die Fashion Week in Monte Carlo.

Fürstin Charlène blickt mit einem leichten Lächeln in die Kamera, sie umarmt ihre Tochter Gabriella und schmiegt sich an sie: Die 44-Jährige hat am Dienstagabend ein neues Foto auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht.

"Ich habe jeden Moment geliebt, meine Prinzessin für ihr erstes offizielles Event vorzubereiten", schreibt die Fürstin zu dem Foto mit ihrer siebenjährigen Tochter – und teilt direkt im Anschluss noch mit, was die beiden Royal-Ladys noch vorhaben: "Wir freuen uns auf einen großartigen Abend bei den Fashion Awards." Die Fashion Week in Monte Carlo findet von 23. bis 27. Mai statt – mit zahlreichen Modenschauen und anderen Events.

Passend dazu trägt ein Gabriella ein Abendkleid mit Blumen-Muster und auch Charlène hat sich für den besonderen Anlass schick gemacht. Ihre Haare trägt die Fürstin noch immer sehr kurz und hell.

Fürstin Charlène genießt die Zeit mit Tochter Gabriella

Mit dem Bild zeigt die Fürstin auch, wie viel ihr ihre kleine Prinzessin bedeutet. Auch auf dem vorherigen Post ist Charlène mit ihren beiden Kindern, Gabriella und Jacques zu sehen. Zuletzt gab es Gerüchte, dass die Fürstin Monaco wieder verlässt, um dauerhaft in Genf zu leben. In diesem Fall müsste sie jedoch auch ihre geliebten Kinder zurücklassen. Aktuell weilt Charlène aber noch im Fürstentum – und genießt die Zeit mit Töchterchen Gabriella.