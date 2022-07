Kim Tränka und Maurice Schmitz: Mo spricht nach Trennung über Post vom Anwalt

Die Beziehung von "Prince Charming" Kim Tränka und Gewinner Maurice ("Mo") Schmitz ist beendet. Was ist der Grund für die Trennung? Wer hat wem den Laufpass gegeben? Gibt es bereits neue Partner? Gibt es bestätigte Gerüchte rund ums Fremdgehen und Betrügen?

Und wieder hat eine Liebe, die im Universum des Dating-Show-TVs entstand, nicht für immer gehalten. Zwischen dem "Prince Charming"-Paar 2021, Kim Tränka und Maurice Schmitz, ist nach einem Jahr Beziehung alles vorbei. Warum kam es zur Trennung?

Kim Tränka und Maurice Schmitz: "Prince Charming" hat sich getrennt

Am 18. Juni hat Show-Gewinner Maurice Schmitz die Bombe in seiner Instagram-Story platzen lassen. "Danke für die schöne Zeit", schrieb er zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das ihn zusammen mit seinem Ex zeigte. Seiner Aussage zufolge habe sich Kim Tränka von ihm getrennt. "Kim ist unverhofft verfrüht von seinem Projekt zurückgekehrt als ursprünglich geplant und hat heute unsere Beziehung beendet."

Trennung bei "Prince Charming"-Paar 2021: Was ist der Grund, Mo?

In seinem Statement ging Mo jedoch nicht darauf ein, welche Gründe zum Liebes-Aus geführt haben. Kim Tränka hat sich über drei Wochen gar nicht öffentlich zur Trennung geäußert. Was genau vorgefallen ist? Ob es neue Partner gibt, ist ebenfalls nicht bekannt.

Maurice wolle sich eine Auszeit nehmen und sich "neu sortieren". Klingt ganz danach, als habe ihn das Beziehungsende schwer getroffen. Wie er und Kim sich verliebt haben, lesen Sie hier.

Nach Trennung von Maurice: Kim Tränka feiert CSD mit Nicolas Puschmann

Auf dem Instagram-Kanal von Kim Tränka ist es seit Bekanntwerden des Beziehungsendes sehr ruhig geworden. Sein letztes Posting stammt vom 20. Mai 2022. Jetzt gibt es aber das erste Lebenszeichen nach der Trennung von Maurice - auf dem Account von "Prince Charming"-Kollege Nicolas Puschmann.

Die beiden Dating-TV-Promis waren am Sonntag (3. Juli) gemeinsam auf dem CSD in Köln unterwegs. Mit dabei waren auch Alexander Schäfer und der aktuelle Gay-Bachelor Fabian Fuchs. Pikant: Nur einen Tag zuvor zeigte sich Ex Maurice ebenfalls auf dem Kölner "Christopher Street Day".

Fremdgeh-Gerüchte: Maurice Schmitz spricht Klartext

Nachdem das Beziehungs-Ende des schwulen Paares bekannt wurde, spekulierten Fans, ob eine Affäre zur Trennung geführt habe. Zunächst bremste Maurice seine Fans und erklärte am 22. Juni in seiner Instagram-Story: "Ich bitte euch mit den wilden Spekulationen und Verbreitungen von Gerüchten, dass Kim fremdgegangen sei, aufzuhören." Der Ex von "Prince Charming" nannte derartige Behauptungen "Lügen", die "respektlos" und "unangebracht" seien.

Mo übers Fremdgehen: "Ich weiß es selbst nicht"

Doch am 4. Juli ging Mo erneut auf das Thema Fremdgehen ein. Er sagte zu seinen Followern, die ihm angebliches Beweismaterial geschickt hatten: "Ich sehe die Nachrichten, ich sehe die Screenshots." Kamen dann etwas doch Zweifel auf? War Kim treu oder nicht? Mo ist sich plötzlich nicht mehr sicher: "Ich weiß es selbst nicht."

Haben Mo und Kim noch Kontakt?

Ebenfalls beantwortet Maurice am 4. Juli die Fan-Frage, ob er noch Kontakt mit Kim habe und ob man freundschaftlich verbunden bleibe: "Werden wir sehen, keine Ahnung. Muss man schauen, was die Zeit bringt."

Kim Tränka bricht sein Schweigen und erklärt Trennung von Maurice

Kim Tränka hat sich am 12. Juli erstmals selbst zur Trennung auf Instagram geäußert. Durch seine Auszeit von Instagram "und den Abstand zu der Beziehung" habe er realisiert, sich "schon über einen längeren Zeitraum emotional distanziert" zu haben. Er stellt klar, dass die Beziehung "kein Gemeinschaftsprojekt mit der Öffentlichkeit" gewesen sei und daher müsse die Beziehung, die Kommunikation oder auch die Trennung "keinen Sinn für andere ergeben".

Problematische sieht Kim aber vor allem die grenzüberschreitenden Nachrichten und Kommentare, die "fernab von Respekt und Anstand für Mo, meine Freunde und mich gewesen sind". Zudem sei seine private Telefonnummer auf Datingplattformen verteilt worden. "Anrufterror, Nachrichten, Bilder, Falschaussagen sind die letzten Wochen die täglichen Begleiter gewesen und das nicht nur bei mir", stellt Kim Tränka klar. Und dann richtet er sich an seinen wahren Fans und Follower: "Ich kann auch sagen, dass alle Antworten und offene Fragen an Mo gegeben wurden." Er meinte damit, dass Mo alle Antworten von ihm bekommen habe.

Maurice hat Post vom Anwalt erhalten

Doch Maurice sieht das offenbar anders, wie er am 13. Juli in seiner Instagram-Story teilt. Wegen Gefühlen könne er keinem Vorwürfe machen, "jedoch wegen der Art und Weise der Kommunikation und der fehlenden Ehrlichkeit". Er habe die letzten Wochen Kim immer verteidigt und kein schlechtes Wort über ihn verloren, aber jetzt sei er doch enttäuscht. "Leider hat mir Kim nicht alle Fragen beantwortet."

Mo wird ziemlich deutlich: "Ich kann allerdings nur dann jemanden verteidigen, der ehrlich zu mir ist und der selbst nicht unbedacht und leichtgläubig Steine in den vergangenen Monaten ins Rollen gebracht hat und nun dabei die logischen Folgen und welche Kreise solcher Fehler/Fehltritte ziehen können, außer Acht lässt. Hätte ich davon eher und nicht erst im Nachgang erfahren, hätte es Kim und Mo gar nicht lange gegeben." Außerdem habe er am 12. Juli 2022 "Anwaltspost erhalten". Daher sei "an Ruhe und Privatsphäre" aktuell nicht zu denken.

Vor Trennung: Kim Tränka und Maurice Schmitz wollten Hochzeit und Kinder

Auch wenn es bereits länger Krisengerüchte um die Liebe zwischen Kim und Mo gab, dürfte die plötzliche Trennung für einige Fans überraschend gekommen sein. Immerhin sprachen die beiden noch im April von Hochzeit und gemeinsamen Kindern, der Gay-Bachelor war sogar extra für seinen Freund nach Köln gezogen. "Ich werde ja auch nicht jünger, irgendwann muss man auch mal mit der Familienplanung anfangen", erklärte Kim im Gespräch mit dem RTL-Format " ".

War Kim Tränka bei "The Challenge"?

In den sozialen Netzwerken gibt es Gerüchte, dass Kim Tränka Teilnehmer der MTV-Show "The Challenge" war. Dies würde seine längere Abstinenz bei Instagram & Co. erklären. Dort sollen neben attraktiven, sportlichen Männern auch hübsche Kandidatinnen teilgenommen haben. Ist bei der Produktion etwas vorgefallen, das die Beziehung von Kim und Mo scheitern ließ? Kim Tränka hat aus einer vorherigen Beziehung mit einer Frau einen Sohn (13).

Liebe bei "Prince Charming": Welche Paare sind noch zusammen?

Kim Tränka und Maurice Schmitz sind nicht die einzigen Teilnehmer von "Prince Charming", deren Beziehung nicht gehalten hat. Tatsächlich haben sich alle Sieger-Paare inzwischen wieder getrennt. Nur Bon und Max, die beide Kandidaten bei Gay-Bachelor Kim Tränka waren, sind noch glücklich vereint.

Während sich Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn (Staffel eins) erst getrennt, dann wieder versöhnt und schließlich endgültig getrennt haben, fanden Alexander Schäfer und Lauritz Hofmann (Staffel zwei) nach der Show nicht einmal zusammen. Vielleicht wird in der vierten Staffel ein Paar gefunden, dessen Liebe für immer hält. RTL hat bereits neue Folgen für 2022 bestätigt. Wann die ersten Ausgaben zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt. Allerdings hat der Sender Fabian Fuchs bereits als den neuen "Prince Charming" vorgestellt.