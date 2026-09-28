Keine Wiesn-Auszeit: Promis feiern auch am Sonntag auf dem Oktoberfest

Sonntags geht es ruhiger auf der Wiesn zu? Nicht bei den Promis! Welche VIPs haben sich zum Start der letzten Oktoberfestwoche auf der Theresienwiese gezeigt? Wo haben die Promis besonders ausgelassen gefeiert? Die Abendzeitung gibt einen Überblick.

Oans, zwoa, g'suffa – dieses Motto wurde auch am Sonntag (27. September) auf der Wiesn gelebt. Neben hunderttausenden Besuchern strömten auch zahlreiche Promis in die Zelte.

Schampus-Laune auf der Wiesn: Günther Jauch zeigt sich bei Käfer

Für Jürgen Drews war es ein ganz besonderer Ausflug auf die Theresienwiese. Der Schlagerstar stattete der Wiesn 2026 einen ersten Besuch ab. Er unterstützte den Kinderlachen-Stammtisch in Käfers Wiesn-Schänke und feierte den 31. Geburtstag seiner Tochter Joelina. Für die Sängerin war das ein ganz besonderer Moment, wie sie der Abendzeitung verriet: "Für mich ist es ganz, ganz viel wert, einfach mit der Familie gemeinsam Zeit zu verbringen. Man weiß ja nie, wie viel Zeit man noch übrig hat! Deswegen ist das für mich das größte Geschenk."

Ebenfalls in Käfers Wiesn-Schänke gesichtet: "Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch. Der RTL-Star war auf Einladung der Champagner-Marke Laurent-Perrier zum Oktoberfest erschienen. Dort feierte er unter anderem an der Seite von Sportjournalist Marcel Reif und dessen Ehefrau Marion Kiechle. Aber auch in anderen Zelten war die Promi-Dichte hoch. In Sigi Ables Marstall zeigten sich etwa "Verstehen Sie Spaß?"-Moderator Guido Cantz mit Ehefrau Kerstin Ricker und Designer Harald Glööckler, der sich mit erblondetem Haupt präsentierte.

Harald Glööckler © API/Andy Knoth

Patrick Lindner feiert Geburtstag: "Das größte Geschenk"

Drews' Schlager-Kollege Patrick Lindner feierte am Sonntag seinen 66. Geburtstag. Der Entertainer hatte enge Freunde und Bekannte, wie TV-Star Birgit Schrowange, in Kufflers Weinzelt eingeladen. "Birgit und ich kennen uns sehr lang", teilte Lindner der Abendzeitung mit. "Wir freuen uns immer mit Birgit und ihrem Mann Frank schöne gemeinsame Stunden zu verbringen. Das allein ist ein großes Geschenk für mich." Bei Torte und Weißbier ließ es sich das prominente Geburtstagskind nicht nehmen, auf der Bühne zwei Songs zum Besten zu geben.

Patrick Lindner mit Ehemann Peter Schäfer sowie Birgit Schrowange mit Ehemann Frank Spothelfer © ABR-Pictures / W. Breiteneicher

Michael Ballack hingegen hielt es am Sonntag nicht nur im Zelt. Für die FC-Bayern-Legende wurde es beim Oktoberfest-Ausflug etwas wilder, denn er stieg mit seiner Verlobten Sophia Schneiderhan ins Fahrgeschäft "Break Dancer" ein. Natürlich schauten die beiden noch in Käfers Wiesn-Schänke vorbei und ließen ihren letzten gemeinsamen Wiesn-Tag standesgemäß ausklingen.

Die Bilder vom zweiten Oktoberfest-Sonntag sehen Sie oben in der Bilderstrecke.