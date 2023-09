Kein Wiesn-Besuch von Harald Glööckler: Star-Designer feiert lieber auf dem Wasen

Harald Glööckler ist in Volksfest-Stimmung! Den Kult-Designer hat es aber nicht auf das Oktoberfest in München verschlagen, sondern auf das Wasen in Schwaben! Dort sorgte der Paradiesvogel für ordentlich Glamour im Bierzelt.

24. September 2023 - 15:52 Uhr | AZ

Harald Glööckler bei der Eröffnung 176. Cannstatter Volksfest © Bernd Weißbrod (dpa)