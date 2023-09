Flirt-Alarm bei Prinzessin Kate: Soldaten schäkern mit Ehefrau von Prinz William

Beim Besuch einer Militär-Basis hat Prinzessin Kate auch ohne Mann Prinz William überzeugt. Anscheinend so sehr, dass einige der Soldaten versuchten, mit der 41-Jährigen zu Flirten. Ein Experte für Körpersprache ordnet das Verhalten der Prinzessin ein.

Seit Anfang der Woche sind Kate und ihr Mann Prinz William tausende Kilometer voneinander entfernt. Aufgrund ihrer Kinder reist das Royal-Paar meist nur noch getrennt – in Gedanken sind die beiden trotzdem immer beisammen.

Trennung auf Zeit: William alleine in New York

Während William aktuell in New York bei einem Meeting mit dem UN-Vorsitzenden Antonio Guterres ist, besuchte Prinzessin Kate eine Basis der britischen Marine in Somerset. Wie ein Experte für Körpersprache beurteilte, sendete Kate dabei deutliche Signale und lieferte einen starken "royalen-Auftritt" ab.

Bleibt die Prinzessin ihrem Mann treu? "Soldaten flirten mit Kate"

Während einige Männer bei ihrem Besuch der Militärbasis mit der 41-Jährigen flirteten, blieb Kate stets höflich, ohne diese Signale zu erwidern. Auch sonst gab sich die Prinzessin glücklich und selbstsicher – die Soldaten schienen dabei den königlichen Besuch sehr wertzuschätzen. "Hier und da flirtete mal einer mit Kate", so der Experte.

Die Soldaten sind bei Prinzessin Kate im Flirt-Modus. © IMAGO / Avalon.red

Kate überzeugt bei Solo-Auftritt

Als "Mittelpunkt" der Aufmerksamkeit wirkte Kate bei ihrem Auftritt allein fast sicherer, als mit William an ihrer Seite. Für den Körpersprache-Experten sei das nichts Neues: "Bei Charles und Camilla ist das eigentlich nicht anders. Während die Männer ohne ihre Partnerin immer etwas unsicher wirken, gehen die Frauen förmlich auf. Man merkt ihnen an, dass beide stark und unabhängig sind."

Aber auch bei gemeinsamen Veranstaltungen wirke es eher so, als habe Kate die Fäden in der Hand. Seine Frau gebe ihm Sicherheit und Selbstvertrauen – wenn William allein unterwegs ist, wirke er oft unsicherer, fast so, als würde ihm etwas fehlen: seine Kate.

Den Kindern zur Liebe: William reist allein nach Singapur

Diesen Winter wird Prinz William sich wieder allein auf Reisen begeben müssen. Zur Verleihung des "Earthshot"-Preises fliegt der Royal im November nach Singapur – und das ohne Kate. Um die gemeinsamen Kinder nicht allein zu Hause zu lassen, hätten die Royals sich laut Palast-Insidern darauf geeinigt, dass, wenn möglich, immer einer von ihnen in England bleibe, um sich um den Nachwuchs zu kümmern. Die beiden wollten ihren drei Kindern ein "normales" Leben bieten und garantieren, dass sie mit ihren Eltern aufwachsen können.

Hängt der Haussegen bei den Royals schief?

Doch auch bei William und Kate scheint nicht immer alles perfekt zu laufen. Laut Insider-Berichten, gebe es immer wieder Streit zwischen dem "Traumpaar". Hinter verschlossenen Türen gehe es bei dem Ehepaar nicht immer gesittet zu. Medienberichten zufolge, sei William manchmal ein wahrer "Schreihals" – doch auch Kate hinge ihm, was das angeht, nicht viel hinterher. Am Ende des Tages kehre dann immer wieder schnell Harmonie im Palast ein, die königlichen Streitigkeiten seien nie von langer Dauer.