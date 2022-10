Kein Mittelfinger von Daniela Katzenberger: "Ich mache das mit meinem Gesicht"

Im Netz und Reality-TV ist Daniela Katzenberger meist ein Quell der guten Laune. Doch was passiert, wenn sie mal wütend ist? Ehemann Lucas Cordalis hat mit der AZ darüber gesprochen, wie er mit der Kultblondine in solchen Situationen umgeht. Und auch die "Katze" selbst bewies mal wieder eine ordentliche Portion Selbstironie.

Seit unglaublichen 13 Jahren teilt Daniela Katzenberger ihr Privatleben mit der Öffentlichkeit. Während andere Reality-Sternchen nach einem kurzen Hype wieder in der Versenkung verschwinden, ist die 36-Jährige gefragter den je.

Das merkt man vor allem beim Blitzlichtgewitter, wenn die "Katze" auf dem roten Teppich erscheint – wie am Samstag (15. Oktober) bei der McDonald's Benefiz-Gala in München. Da wurde natürlich das schönste Zahnpasta-Lächeln ausgepackt, das die TV-Blondine zu bieten hat. Doch wie schaut es aus, wenn die Laune bei ihr mal komplett im Keller ist?

Lucas Cordalis verrät: "Wenn es brenzlig wird, suche ich das Weite"

Im TV zeigt sich Daniela Katzenberger meist von ihrer privaten Seite, unterhält mit verrückten Geschichten aus ihrem Leben und ihrem lockeren Mundwerk. Als Zuschauer hat man fast schon den Eindruck, sie persönlich zu kennen, denn ihre Emotionen hält die Reality-Beauty nur selten zurück. So erahnt das geübte TV-Publikum sehr schnell, wenn ihr etwas gegen den Strich geht. Doch wie sollte man in solchen Situationen am besten mit der 36-Jährigen umgehen? Einer, der es am besten wissen sollte, ist Ehemann Lucas Cordalis.

Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger auf der Benefiz-Gala zugunsten der McDonald's Kinderhilfe Stiftung in München. © Bernd Wackerbauer

Im Gespräch mit der AZ erklärte der Schlagersänger, dass bei einer wütenden Daniela Katzenberger oft nur eines hilft: die Flucht antreten! "Es gibt Momente, in denen man sich am besten einfach zurückzieht oder auch nicht den direkten Blickkontakt sucht", sagte Lucas Cordalis auf der Gala zugunsten der McDonald's Kinderhilfe Stiftung – während seine Ehefrau daneben stand!

Aber die Katze kann damit offenbar gut umgehen, lachte über den Kommentar ihres Mannes. Der legte direkt nach und erklärte: "Ich kenne meine Frau so gut und weiß jeden Blick zu deuten. Wenn es irgendwie brenzlig wird und das Feuer aus den Augen sprüht, dann suche ich das Weite!"

Daniela Katzenberger: "Ich muss nie den Mittelfinger zeigen"

Daniela Katzenberger ist ihrer Wirkung bei schlechter Laune durchaus bewusst und braucht auch weder Worte noch Gesten, um ihren Gefühlen in solchen Momenten Ausdruck zu verleihen. "Ich muss nie den Mittelfinger zeigen", sagte die TV-Blondine lachend zur AZ und betonte: "Ich mache das mit meinem Gesicht!"

Dass sie eine gehörige Portion Selbstironie hat, dürfte damit wohl jedem Zweifler klar sein. Und meist präsentiert sie sich dann doch gut gelaunt – ob bei Interviews, auf dem roten Teppich oder in ihrer eigenen Reality-Show.