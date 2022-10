Mörtels Streichelzoo zum 90.: So feiert Richard Lugner Geburtstag

Mörtel Lugner feiert seinen Geburtstag mit einem großen Fest und (fast) all seinen Frauen – die Richtige fehlt noch.

Er weiß, wie man feiert: Wer regelmäßig für den Höhepunkt auf dem legendären Wiener Opernball sorgt, für den ist das Fest zum 90. (AZ berichtete) ein Kinderspiel.

Und so ließ es der österreichische Bau- und Gesellschaftslöwe Richard "Mörtel" Lugner am Samstag in der Wiener Hofburg krachen – mit allem, was dazugehört.

Richard Lugner feiert mit (fast) allen Ex-Frauen und -Freundinnen

Das sind vor allem: seine Tierchen. Pardon: (fast) all Ex-Frauen und Ex-Freundinnen, denen er – liebevoll gemeint – stets tierische Spitznamen gibt.

Mit einer Stretchlimousine wurde Mörtel samt "Streichelzoo", wie er seine Verflossenen nennt, vorgefahren – und von Kolibri (im Kaiserin-Sissi-Look) empfangen.

Mörtels Geburtstagssause: Alles ein bisserl skurril

Das Parkett eröffnete der Jubilar ("Für meine 90 hab ich so gut wie keine Falten dank Eigenblut-Therapie") mit Ex Goldfisch, die vierstöckige Torte schnitt er mit Mausi (Ex-Ehefrau Nummer 4) an – und von Ex Bambi bekam er ein selbstgebasteltes Tablett mit Bambi-Figur, Wein und roter "Sex-Klingel". Alles ein bisserl skurril, aber hey, zumindest scheint Mörtel mit allen Exen gut befreundet geblieben zu sein.

Dazwischen wurde er von zwei Sängern des Kittsee Festivals besungen: "Das Studium der Weiber ist schwer, das nimmt uns Männer so her" – und: "Ob blond, ob braun, der Lugner liebt alle Frauen."

Er weiß, wie man feiert: Mörtel Lugner mit Tänzerinnen auf der Bühne. © ABP

Alles überdeutlich im Zeichen der Liebe. Denn Mörtels Geburtstagswunsch ist ja, wie er der AZ verraten hat – eine neue Frau: "Ich bin ungern allein. Aber die richtige Frau zu finden, ist nicht leicht."

Möge sich sein Wunsch im neuen Lebensjahr erfüllen.