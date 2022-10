RTL-Absage für Julian F. M. Stoeckel: "Ich bin nicht krawallig genug"

Mit seinen Auftritten im Reality-TV hat sich Julian F. M. Stoeckel seinen Platz im Trash-Olymp definitiv verdient. Doch für eine Promi-Show hat er tatsächlich eine Absage kassiert. Um welche Sendung es sich handelt und was die Gründe sind, hat der Entertainer der AZ verraten.

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", "Die Festspiele der Realitystars", "Promiboxen", "Club der guten Laune" – die Vita von Julian F. M. Stoeckel liest sich wie eine Anleitung für TV-Promis, möglichst lange und erfolgreich im Gespräch (und damit auch im Geschäft) zu bleiben. Mit seiner unverkennbaren Stimme und seiner lustigen – manchmal vielleicht etwas sarkastischen – Art hat er es geschafft, sich eine erfolgreiche Karriere im hart umkämpften Reality-Business aufzubauen. Doch für eine gewisse RTL-Show ist das offenbar nicht ausreichend, wie er jetzt im Gespräch mit der AZ verraten hat.

Julian F. M. Stoeckel: "Ich bin durchaus wählerisch."

Der Auftritt von Julian F. M. Stoeckel im Dschungelcamp, der als Startschuss seiner TV-Laufbahn gilt, liegt inzwischen fast neun Jahre zurück. Seither ist er ein gern gesehener Gast auf den roten Teppichen – wie bei der McDonald's Benefiz-Gala 2022 in München. Auch zukünftig will er in Shows auftreten und für Unterhaltung sorgen. "Ich habe ein sehr lustiges Format im Frühjahr gedreht, was jetzt eigentlich im Oktober kommen soll", sagt der 35-Jährige dazu. Um was es genau geht und welche weiteren Promis dabei sind, darf er natürlich nicht vorab verraten, aber er kündigt an: "Es wird sehr lustig und man würde es mir wahrscheinlich nicht zutrauen, dass ich es gemacht habe."

Auch weitere TV-Angebote für 2023 seien schon eingetrudelt, doch festlegen will Julian F. M. Stoeckel sich nicht. "Ich lehne nichts kategorisch ab, bin aber auch niemand, der gleich 'Juhu' ruft, weil irgendwer fragt", betont der Trash-Star. "Ich bin durchaus wählerisch."

Kein "Sommerhaus der Stars" für Julian F. M. Stoeckel: Woran liegt's?

Tatsächlich gibt es eine Sendung, in welcher der 35-Jährige wohl nicht auftreten wird: "Das Sommerhaus der Stars". Dabei war er gemeinsam mit seinem Freund Marcell Damaschke sogar beim Casting für die RTL-Show. Was ist schiefgelaufen? "Es hat mir nicht gefallen", erklärt Julian F. M. Stoeckel der AZ. "Mir passte auch der Umgang nicht, wie der Produzent mit mir umging." Da dürfte die Absage für das Format wahrscheinlich zu verschmerzen sein.

Der TV-Star ist sich zudem sicher, dass er die "falsche Person" für das RTL-"Sommerhaus" wäre, wie er betont: "Ich bin nicht krawallig und laut genug! Dafür muss man schon eine böse Ader haben und die fehlt mir." Auch die provozierten Konflikte wären für Julian F. M. Stoeckel nicht passend. "Aber ich finde es lustig, wenn es die andern machen. Am liebsten habe ich es, wenn sie sich die Köpfe einschlagen und zeigen, wes Geistes Kind sie sind – Hauptsache, ich bin nicht dabei."