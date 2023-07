Katzenberger-Stiefvater Peter Klein heizt Liebes-Gerüchte um Yvonne Woelke neu an: "Sowas von hot"

Es herrscht großes Wirrwarr um das Liebesleben von Peter Klein. Der Noch-Stiefvater von Daniela Katzenberger beteuert zwar öffentlich, nicht in einer Beziehung mit seiner angeblichen Affäre Yvonne Woelke zu sein, doch er heizt die Gerüchte um eine Liebelei selbst an.

Was läuft wirklich zwischen Yvonne Woelke und Peter Klein?

Was geht wirklich zwischen Peter Klein und Yvonne Woelke? Seit einem halben Jahr wird über eine mögliche Liebe zwischen den beiden spekuliert, weshalb die Ehe des Katzenberger-Stiefvaters zu Iris Klein zerbrach. Nun wird die Gerüchteküche wieder angeheizt – von Peter Klein selbst.

Peter Klein betont Freundschaft mit Yvonne Woelke: "Mehr ist da definitiv nicht"

Die Turtelei zwischen Peter Klein und Yvonne Woelke soll Anfang des Jahres intensiver geworden sein. Damals sind die beiden als Dschungelcamp-Begleitpersonen für Lucas Cordalis und Djamila Rowe nach Australien geflogen. Es folgte ein öffentlicher Rosenkrieg mit Noch-Ehefrau Iris Klein, der bis heute anhält. Die Beschuldigten beteuern allerdings, dass sie nicht in einer Beziehung seien. Gegenüber der AZ betonte Peter Klein noch vor wenigen Wochen: "Wir sind weiterhin sehr gut befreundet und verstehen uns sehr gut. Mehr ist da aber definitiv nicht."

Flirt via Instagram: Peter Klein findet Clip von Yvonne Woelke "sowas von hot"

Am vergangenen Wochenende hat der Stiefvater von Reality-TV-Star Daniela Katzenberger allerdings selbst für neue Spekulationen gesorgt. Auf Instagram postete Yvonne Woelke ein Video mit einer XXL-Chilischote und erklärte dazu augenzwinkernd: "Extrem hot." Dieser Clip wurde kurze Zeit später auch von Peter Klein geteilt – mit den Worten: "Aber sowas von hot."

Was tatsächlich zwischen Yvonne Woelke und dem Ex von Iris Klein geht, werden wohl nur die beiden wissen. Dass ein enger Kontakt besteht, hatte Peter Klein im Gespräch mit der AZ allerdings bestätigt: "Wir sehen uns sehr oft, wenn ich in Berlin bin, da mein Management dort ansässig ist."