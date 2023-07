"Ehe-Drama" bei Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger: "Ich wollte mich auch scheiden lassen"

Bei Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis hängt der Haussegen schief. Schuld daran ist eine für die TV-Blondine weitreichende Entscheidung ihres Ehemanns. Warum wird in der neuen Folge von "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" direkt von Scheidung gesprochen?

Kriselt es etwa in der Beziehung von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis? Nachdem sie in den vergangenen Monaten das Trennungsdrama von Peter und Iris Klein hautnah miterlebt haben, spricht das Paar in der neuen Folge seiner Reality-TV-Doku von einem "Ehe-Drama" – der Grund dafür ist ein neues Sofa. Warum kippt die Stimmung bei den prominenten Eheleuten?

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel bezieht sich auf die neueste Folge von "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca", die bereits auf dem Streamingdienst RTL+ zu sehen ist. Im TV wird die Episode am Mittwoch, 19. Juli ausgestrahlt.

Lucas Cordalis leistet sich Fehltritt: Daniela Katzenberger spricht über "Scheidung"

Seit Wochen diskutieren Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger über eine große Veränderung in ihrem Leben. Dabei geht es allerdings – im Gegensatz zu der Situation um Mama Iris Klein – nicht um ihre Ehe, sondern um ihre Wohnung. Es soll eine neue Küche her und auch das heiß geliebte Sofa der TV-Blondine soll nach Jahren der überstrapazierten Nutzung nun endlich weichen. Ihr Ehemann scheint bei seinem Verschönerungstick einen Schritt zu weit zu gehen. Ohne Rücksprache zu halten, hat er eigenständig eine neue Couch bestellt. Für die 36-Jährige ist das offenbar ein grober Fehltritt. "Du hattest es ja bestellt und ich wollte mich auch scheiden lassen", sagt sie dazu.

Ganz ernst meint Daniela Katzenberger das wohl nicht, denn sie selbst hat in der Vergangenheit ganz ähnlich gehandelt. "Lucas hat sich meine Taktik geklaut", erklärt sie schmunzelnd ihrem Kamera-Team. "Ich hab das früher auch ganz oft so gemacht. [...] Da hat die Kreditkarte geglüht, wenn er nicht da war."

Krise bei Familie Katzenberger-Cordalis: Lucas fürchtet "Ehe-Drama"

Ganz durchdacht hat Lucas Cordalis sein eigenmächtiges Handeln nicht, auf seine Ehefrau wartet eine böse Überraschung. Nicht nur, dass ihr geliebtes Sofa rausfliegt, das neue ist außerdem viel zu klein. Dass Daniela Katzenberger deshalb eine Diskussion starten wird, ahnt er bereits: "Das gibt noch ein Ehe-Drama, ich spüre das schon. Heute liegt was in der Luft." Sorgen, dass er tatsächlich verlassen werden sollte, braucht er sich nicht zu machen. "Ich hasse alles, was neu ist – deswegen würde ich dich nie verlassen", meckert die Katze über das neue Möbelstück und fügt ironisch hinzu: "Ich glaube, dass die Scheidungsrate am höchsten ist, wenn der Mann eine Couch bestellt. Nicht wenn er fremdgeht oder im Puff erwischt wird, sondern, wenn er eine neue Couch bestellt, dann verlassen die Frauen die Männer."

Am Ende entscheidet sich Daniela Katzenberger dafür, die Situation um das ungewohnte und zu kleine Möbelstück zu akzeptieren. Ehemann Lucas kassiert für seine Aktion einen Stinkefinger und die Ansage: "Sei einfach ruhig." Damit dürfte das Thema höchstwahrscheinlich noch nicht vom Tisch sein.