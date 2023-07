Patricia Blanco rechnet in Talkshow mit Ex ab: "Ich habe mich komplett isoliert"

Patricia Blanco und Andreas Ellermann haben sich im Mai getrennt. In einer Talkshow hat sie nun die Anfänge und das Ende der Beziehung Revue passieren lassen.

Am Freitag war Patricia Blanco (51) im "SWR-Nachtcafé" zu Gast. Dort hat sie sehr detailliert über ihre Beziehung zu Ex-Freund, dem Millionär Andreas Ellermann (58), gesprochen. Das Paar hatte sich vor einigen Wochen getrennt.

Bei einem Event, für das Ellermann Patricia buchte, lernten sich die beiden kennen, erklärt Patricia Blanco in der Sendung. "Auf dieser Gala hat er um mich gebuhlt, das hat mir gut gefallen. Ich hatte gar nicht damit gerechnet", erklärt Blanco im Gespräch mit Moderator Michael Steinbrecher (57). Sie lebte damals bei ihrer Mutter in Südfrankreich, hielt sich als Kellnerin und mit gelegentlichen TV-Auftritten über Wasser. Nach dem Kennenlernen zog sie relativ schnell zu ihm in seine Villa nach Hamburg.

Patricia Blancos Beziehung zu Ex Andreas Ellermann: Endlich mal Prinzessin sein

Ihr Leben habe sich daraufhin radikal verändert. Bei ihm habe sie sich geschützt und geborgen gefühlt, sie durfte endlich mal Prinzessin sein. Doch die glückliche Beziehung hatte auch eine Parallele, die Blanco weniger gut fand: Ellermann hätte wahnsinnig das Rampenlicht gesucht. Am Anfang sei ihr das gar nicht so aufgefallen, habe das auch noch ganz lustig gefunden. Doch "jeder Urlaub wurde dann auf einmal von seinem Freund von einer gewissen Zeitung immer auch begleitet", erklärt Blanco. "Alles, was wir getan haben, kam in diese Zeitung."

Zu Beginn empfand sie das nicht als stören, schließlich sei sie damit als Kind auch groß geworden. Als störend empfand sie es erst, als viele Menschen begannen sich einzumischen und zu urteilen. "Natürlich waren das teilweise sehr oberflächliche Geschichten. Ja, wir sind in Monaco im Luxusrestaurant. Ja, er hat mir eine Tasche gekauft. Ja er hat mir dies gekauft", erzählt sie. "Es wurde immer medial verkauft. Du kommst dann in so einen Wahn rein, dass das eigentlich voll langweilig ist, wenn da nichts passiert."

Blanco gibt auch offen zu, dass der gut situierte Ellermann eine Leichtigkeit ins Leben gebracht habe, da sie sich keine Sorgen machen musste um Finanzielles. Doch auch sie brachte etwas ein in die Beziehung. Denn Ellermann habe zwar das Geld gehabt, doch den luxuriösen Lifestyle habe sie in ihr gemeinsames Leben gebracht, was er auch "ganz toll" fand. Auch die Leute um ihn herum hätten das anfangs bewundert. Bis sich das Rad gedreht hätte: "Durch Neid von anderen Menschen. Ich habe gemerkt, wenn du dich so präsentierst, kommt eben auch die Kehrseite. Da wurde eben viel schlecht geredet, von seiner Umgebung, von seiner Familie." Seine Mutter und Tochter seien keine großen Fans von ihr gewesen, hatten Angst, sie würde den Millionär verwirren und abzocken.

Patricia Blanco wollte ein Kind adoptieren

Doch es gab weitere Probleme, die die Beziehung laut Blanco haben scheitern lassen: "Ich habe mich komplett isoliert und nur auf ihn konzentriert und ich glaube, das war der große Fehler." Sie habe die Verlobung gewollt, die Ehe, sogar ein Kind wollte sie mit ihm adoptieren, was er jedoch ablehnte. Bis zur Trennung war das Paar verlobt, das Thema Heiraten war laut Blanco aber ihr wichtiger als ihm: "Der Druck kam immer mehr von mir und ich merkte, er strebt immer nur nach diesem Außen, in den Medien stattzufinden."

Aktuell erscheint Ellermann vor allem wegen seiner Freundschaft zu Nadja Abd el Farrag (58) in den Schlagzeilen, mit der er eine Coverversion von "Fiesta Mexicana" aufnahm. Patricia Blanco möchte nun in ein neues, selbstbestimmtes Leben starten.