Katzenberger-Mutter vor Gericht: Jetzt spricht Iris Klein zu den Vorwürfen – "macht euch keine Sorgen"

Neues Drama um Katzenberger-Mama Iris Klein! Diesmal geht es allerdings nicht um Ex-Mann Peter Klein, sondern um ein Café, das Iris 2019 für wenige Tage eröffnete. Ihre ehemalige Geschäftspartnerin fordert nun knapp 150.000 Euro Schadensersatz von der 56-Jährigen. Was sagt sie selbst zu den Vorwürfen?

2019 eröffnete Iris Klein gemeinsam mit Auswanderin Nadescha Leitze und Investorin Jasmin Reinemuth das Café Evergreen an der Playa de Palma auf Mallorca. Nur wenige Tage nach der Eröffnung schloss das Lokal seine Pforten wieder. Schuld an der Schließung sei Iris Klein gewesen, weshalb Gesellschafterin Jasmin Reinemuth den Reality-Star auf knappe 150.000 Euro Schadensersatz verklagte. Am Mittwoch (12. Juli) trafen sich die Parteien vor Gericht wieder.

Café Evergreen – Iris Klein schmiss alles hin

Wegen angeblichen Streitereien zwischen den drei Damen hätte das Café bereits nach wenigen Tagen wieder geschlossen, wie berichtet. Grund für das abrupte Ende sei Iris Klein gewesen, die einfach alles hingeschmissen habe – mit weitreichenden Konsequenzen. Iris soll die Reißleine gezogen und den Mietvertrag gekündigt haben. Ohne das Einverständnis ihrer Partnerinnen. Das Geld, das in das Café gesteckt wurde, sei damit mit einem Schlag weg gewesen. Wie es soweit kommen konnte? Iris Ex-Partnerinnen unterstellen der 56-Jährigen Rachsucht, wie RTL erklärte.

Iris Verhalten sei nichts rechtens gewesen, finden ihre ehemaligen Geschäftspartnerinnen und wollen die Mutter von Daniela Katzenberger jetzt zur Kasse bitten. "Es handelt sich hier um eine vier Jahre alte Mietgeschichte von Iris’ erstem Café, welches sie damals mit zwei weiteren Damen betrieben hatte und dann aufgrund mehrerer Tatsachen den Mietvertrag kündigte, da sie ausgestiegen ist. Das war dann nicht zum Einverständnis einer der Damen, welche dann zivilrechtlich Anzeige erstattet hatte, um mit Sicherheit auch ein wenig öffentliche Aufmerksamkeit als Publicity für ihr damaliges Café auf sich zu ziehen", erklärte das Management der Influencerin gegenüber RTL.

Iris Klein: Mit Bodyguard vor Gericht

Iris Klein erschien nicht alleine vor Gericht. Die 56-Jährige kam in Begleitung eines Bodyguards zur Verhandlung. Offenbar hatte Iris Angst davor, dass Nadescha Leitze ihr gegenüber gewalttätig werden könnte. "Besagte Dame der Gegenpartei macht seit vier Jahren keinen Halt davor, Iris öffentlich zu denunzieren, um die Aufmerksamkeit auf sich zu richten. Dieser Personenschutz diente somit dafür, diese Person fernzuhalten", gab das Management von Iris gegenüber RTL bekannt.

Tatsächlich kam es vor dem Gericht zu einem Zwischenfall mit den beiden Frauen. Leitze soll laut RTL versucht haben, Iris heimlich im Vorhof zu fotografieren. Diese alarmierte daraufhin die Polizei, um sicher zu gehen, dass das Foto wieder gelöscht wurde.

Statement von Iris Klein: "Sieht sehr gut aus für mich"

Zu einem Urteil kam es noch nicht. Bisher wurden Iris Klein, Zeugin Nadescha Leitze und Felipe B.M., Besitzer der Räumlichkeiten des ehemaligen Cafés Evergreen, vor Gericht verhört. Für Iris sieht es laut RTL aber nicht gerade rosig aus. Sie wurde vor Gericht stark belastet – unter anderem von ihrem Steuerberater!

Die Mutter von Daniela Katzenberger hat sich inzwischen selbst zu den Vorwürfen gemeldet und scheint eine etwas andere Sicht auf die Dinge zu haben. "Ich habe jetzt viereinhalb Jahre mit diesem Prozess gekämpft, weil die Gegenseite utopische Forderungen gestellt hat", sagt sie in ihrer Instagram-Story. "Es war eine Zivilklage, ich habe einen Mietvertrag gekündigt, weil ich dieses Lokal nicht mehr haben wollte. […] Jetzt ist die Sache erledigt, Gott sei Dank. Ich warte jetzt noch auf das Urteil nächste Woche und das sieht sehr gut aus für mich. Macht euch keine Sorgen."