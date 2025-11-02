Kandidaten fürs Dschungelcamp 2026: Diese Promis sollen dabei sein

Die Gerüchteküche zum Dschungelcamp 2026 ist bereits am Brodeln, erste Promis werden als heiße Kandidaten gehandelt. Welche VIPs könnten als Teilnehmer dabei sein? Die AZ präsentiert die neuesten Gerüchte.

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" lockt jährlich ein Millionenpublikum vor die TV-Bildschirme. Wer als Kandidat ins Dschungelcamp einzieht, hat den Sprung in den Trash-Olymp geschafft. Auch 2026 soll das beliebte Format bei RTL laufen – doch welche Promis werden Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) im australischen Busch begrüßen? Die AZ gibt einen Überblick, wer schon jetzt für die kommende Staffel gehandelt wird.

Schlagerstar im Dschungelcamp: Vincent Gross als Teilnehmer gehandelt

Ein Dschungelcamp ohne Schlagergröße ist eigentlich undenkbar. 2025 gab Anna-Carina Woitschack am Lagerfeuer Geschichten über ihre Beziehung zu Stefan Mross zum Besten, 2026 soll ihr bester Kumpel nun nachziehen. Wie " " berichtet, will sich Vincent Gross bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" beweisen.

Vincent Gross wird als Kandidat fürs Dschungelcamp 2026 gehandelt. © BrauerPhotos/F.Seidel

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!": Simone Ballack als Kandidatin?

Wie " " berichtet, soll Simone Ballack 2026 Kandidatin bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sein. Bestätigt wurde dies von RTL bislang nicht. Doch klar ist, mit der Ex-Partnerin von Michael Ballack würde sich der Sender einen großen Promi-Namen ins Dschungelcamp holen. Wie die AZ weiß, wurde die 49-Jährige bereits für die Dschungelcamp-Staffel von 2025 angefragt. Bei den Gagen-Verhandlungen soll man jedoch nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen sein. Jetzt sieht das womöglich anders aus: RTL lockt allem Anschein nach mit einem lukrativen Deal und einer Gage, die Simone Ballacks Ansprüchen entspricht. Wird die 49-Jährige tatsächlich im beliebten Reality-Format zu sehen sein?

Welche Promis ziehen 2026 ins Dschungelcamp? Ex-Spielerfrau Simone Ballack soll im Gespräch sein. © imago/STAR-MEDIA

Schauspieler Hardy Krüger Jr.: Im Januar im Dschungelcamp?

Sein Vater war die Filmlegende Hardy Krüger. Zwar konnte Hardy Krüger Jr. bislang vielleicht nicht in diese übergroßen Fußstapfen treten, doch hat er sich selbst als Schauspieler einen Namen gemacht. Laut "Bild" will der ehemalige "Let's Dance"-Kandidat im Dschungel vor allem sein wahres Gesicht hinter der öffentlichen Person zeigen.

Hardy Krüger Jr. soll ein angefragter Dschungelcamp-Kandidat sein © imago/star-media

Nach Sommerhaus-Skandal: Umut Tekin bei RTL gefragt

Auf der Dschungelcamp-Wunschliste soll auch Umut Tekin stehen. Der TV-Macho wurde durch "Die Bachelorette" und "Temptation Island VIP" einem breiten Publikum bekannt. Mit Freundin Emma Fernlund zog er 2024 ins "Sommerhaus der Stars" – und zoffte sich ins Aus. 2025 gab das Paar seine toxische Beziehung auf.

Umut Tekin und Emma Fernlund sind seit 2024 getrennt © imago images/Future Image / Nicole Kubelka

Einst "Let's Dance"-Sieger, heute umstritten: Gil Ofarim soll ins Dschungelcamp einziehen

Es wäre ein Auftritt, der für Wirbel sorgt: Angeblich soll der Musiker und "Let's Dance"-Sieger Gil Ofarim (43) zum Teilnehmerfeld der nächsten Dschungelcamp-Staffel zählen. Der gebürtige Münchner ist als Solokünstler sowie mit den Musikgruppen "Zoo Army" und "Acht" kreativ unterwegs.

Gil Ofarim soll angeblich ins Dschungelcamp 2026 einziehen. © imago/Sven Simon

Doch in den vergangenen Jahren machte Ofarim vor allem mit Negativ-Schlagzeilen von sich reden. Nach einem Rosenkrieg mit Ehefrau Verena, kam es 2021 zu einem großen Skandal um den Musiker: Er warf einem Hotelmitarbeiter Antisemitismus vor – was sich später jedoch als Verleumdung erwies. Das Dschungelcamp könnte für Gil Ofarim die letzte Chance darstellen, sein stark getrübtes Image aufzupolieren.

Von der Ersatzbank ins Dschungelcamp: Eva Benetatou

Reality-TV-Bekanntheit Eva Benetatou (33) wird ebenfalls als potenzielle Kandidatin für das nächste Dschungelcamp gehandelt. Die einstige "Bachelor"-Finalistin war bereits in einigen Reality-Formaten zu sehen: Von "Promi Big Brother" über "Das Sommerhaus der Stars" bis zu "Kampf der Realitystars" war alles dabei. 2025 soll Benetatou bereits als Ersatzkandidatin für das Dschungelcamp fungiert haben – ob sie nun endlich ihre Chance bekommt?

Auch Eva Benetatou soll bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" mitmischen. © imago/Andre Lenthe

Zuletzt hatte die TV-Bekanntheit mit einem großen Skandal von sich reden gemacht. Ihre Affäre mit dem Reality-Star Serkan Yavuz hatte ein großes Medienecho nach sich gezogen. Denn: Yavuz ist verheiratet und hat mit Ehefrau Samira zwei Töchter. Vermutlich würde Eva Benetatou das Dschungelcamp als Gelegenheit betrachten, ihre Sicht der Dinge zu schildern und ihren Namen reinzuwaschen.

Von Regensburg in den Dschungel: Auch Serkan Yavuz soll dabei sein

Länger wurde auch Serkan Yavuz (32) für die kommende IBES-Staffel gehandelt. Der Regensburger wurde einst als "Bachelorette"-Teilnehmer bekannt und tingelte danach durch zahlreiche TV-Shows. 2022 begleitete er den späteren Dschungelcamp-Gewinner Filip Pavlovic für dessen IBES-Teilnahme nach Südafrika.

Serkan Yavuz könnte im Dschungelcamp 2026 auf seine Affäre treffen. Wird es krachen oder knistern? © imago/FutureImage

Serkan Yavuz suchte mehrfach im TV nach der Liebe und schien diese 2021 bei "Bachelor in Paradise" in Samira Klampfl gefunden zu haben. Das Paar bekam nach der Show zwei Töchter und trat im August 2023 vor den Traualtar. Doch die Affäre mit Eva Benetatou zerstörte das Familienglück: Im Februar 2025 gab das Paar seine Trennung bekannt. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, könnte das Aufeinandertreffen von Yavuz und Benetatou im Camp für ordentlich Gesprächsstoff sorgen. Doch wie im Oktober 2025 publik machte, soll es nun doch nicht Serkan sein, der in den Dschungel einzieht...

Betrogene Ehefrau trifft auf Affäre: Samira Yavuz für das Dschungelcamp gehandelt

Angeblich ist es Samira Yavuz, die RTL unbedingt bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sehen möchte. Die betrogene Noch-Ehefrau soll Berichten zufolge im australischen Busch auf die Affäre ihres Mannes treffen. Eine explosive Mischung, denn die beiden Damen hätten sich gewiss einiges zu sagen. Ein Produktionsmitarbeiter soll verraten haben: "Das Aufeinandertreffen von Samira und Eva wäre pures Dynamit, das weiß auch RTL."

Samira Yavuz hat mit Serkan Yavuz zwei Töchter, doch der Regensburger betrog sie mit Eva Benetatou. Wird sie schon bald im Dschungelcamp auf ihre Widersacherin treffen? © imago/FutureImage

"Prince Charming"-Kandidat Martin Angelo: Fliegt auch er nach Australien?

Auch der nächste Name ist in der Welt des Reality-TV zu Hause. Martin Angelo (29) nahm 2019 an der ersten "Prince Charming"-Staffel teil und war daraufhin bei "CoupleChallenge", "Charming Boys" und "Kampf der Realitystars" zu sehen. Wie "Bild" erfahren haben will, wird der emotionale TV-Darsteller ebenfalls 2026 ins Dschungelcamp einziehen.

Martin Angelo ist aus "Prince Charming" bekannt. Wie er sich wohl im Dschungelcamp schlagen würde? © imago/Eibner

Dschungelcamp 2026: TV-Casanova Calvin Kleinen unter den Kandidaten?

Mit Calvin Kleinen (33) wird die Gerüchteküche um einen weiteren Trash-TV-Star ergänzt. Der Aachener hatte 2019 sein TV-Debüt im Format "Temptation Island" und hat seitdem in zahlreichen Shows mitgemischt: "Promis unter Palmen", "CoupleChallenge", "Are You The One – Realitystars in Love", "Ex on the Beach", um nur ein paar davon zu nennen.

Calvin Kleinen wird als Dschungelcamp-Kandidat gehandelt. © imago/Gartner

Vor einigen Monaten verriet Calvin Kleinen in einer RTL-Show, dass er einer IBES-Teilnahme nicht abgeneigt sei: "Wenn der Dschungel Block hat, habe ich auch Bock!" Der Partysänger mit einer Vorliebe für Leo-Prints gilt als echter Draufgänger, der es mit der Treue nicht immer so genau nimmt. Ob er im Dschungelcamp die Chance bekommt, der nächsten Dame das Herz zu brechen? Man darf gespannt sein.